Trump amenaza a Hamás: ‘no tendremos más opción que entrar y matarlos’ si sigue violencia en Gaza

/ 16 octubre 2025
    Trump amenaza a Hamás: ‘no tendremos más opción que entrar y matarlos’ si sigue violencia en Gaza
    El presidente estadounidense Donald Trump escucha la pregunta de un periodista durante un evento en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, mientras el director del FBI, Kash Patel, escucha. AP.

El mandatario de EU dijo que Hamás había eliminado ‘un par de bandas que eran muy malas’ y había matado a varios miembros de esas bandas

WASHINGTON.-El presidente estadounidense Donald Trump advirtió a Hamás que “no tendremos más opción que entrar y matarlos”, si persiste la violencia contra Gaza.

Lo anterior se dio luego que anteriormente minimizara los hechos de violencia registrados en el territorio desde que un alto el fuego y un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás entraron en vigor la semana pasada en la guerra de dos años.

Trump no explicó cómo llevará a cabo su amenaza publicada en su plataforma Truth Social, y la Casa Blanca no ha respondido hasta ahora a una solicitud de comentarios en busca de claridad.

Por otro lado, dejó claro que tenía poca paciencia para los asesinatos que Hamás estaba cometiendo contra facciones rivales dentro del devastado territorio.

“Se desarmarán, y si no lo hacen, los desarmaremos, y sucederá rápidamente y quizás violentamente”, indicó Trump.

Cabe recordar que la policía controlada por Hamás mantuvo un alto grado de seguridad pública luego que los milicianos tomaran el poder en Gaza hace 18 años, al tiempo que reprimían la disidencia.

No obstante, la policía se desvaneció en gran medida en los últimos meses cuando las fuerzas israelíes se apoderaron de grandes áreas de Gaza y atacaron a las fuerzas de seguridad de Hamás con bombardeos.

Ante ello poderosas familias locales y bandas armadas, incluidas algunas facciones anti-Hamás respaldadas por Israel, llenaron el vacío.

Muchos son acusados de secuestrar ayuda humanitaria y venderla con fines de lucro, contribuyendo a la crisis de hambre en Gaza.

El plan de alto el fuego presentado por Trump había exigido que todos los rehenes, vivos y muertos, fueran entregados antes de un plazo que expiró el lunes. Pero bajo el acuerdo, si eso no sucedía, Hamás debía compartir información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible.

Por otro lado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que Israel “no hará concesiones” y exigió que Hamás cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego sobre la devolución de los cadáveres de los rehenes.

El ala armada de Hamás señaló en un comunicado el miércoles que el grupo cumplió con los términos del alto el fuego y entregó los restos de los rehenes a los que tenía acceso.

Perla Sánchez

