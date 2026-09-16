Hashim Thaci, expresidente de Kosovo es condenado a 25 años de prisión por crímenes de guerra

Thaci, de 58 años, fue condenado a 25 años de prisión por los crímenes cometidos como máximo comandante del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), de etnia albanesa, durante la violenta secesión del territorio de Serbia en la década de 1990.

El expresidente de Kosovo, Hashim Thaci, fue declarado culpable de crímenes de guerra, incluidos asesinato, tortura y detención ilegal, por el tribunal de crímenes de guerra de Kosovo en La Haya el miércoles.

El tribunal lo declaró culpable del asesinato de 96 opositores políticos y presuntos colaboradores de las fuerzas de seguridad serbias a manos de las fuerzas del Ejército de Liberación de Kosovo durante el conflicto.

También fue condenado por la detención arbitraria e ilegal de 385 personas, la tortura de 303 y el trato cruel de 49. Ninguna de las víctimas participaba activamente en las hostilidades en el momento en que se cometieron los crímenes, añadió el tribunal.

El tribunal afirmó que Thaci había participado activamente en delitos y los había alentado como parte de una empresa criminal conjunta con un plan común.

“El plan era tan simple como dañino. En concreto, consistía en: establecer centros de detención en todas las zonas controladas por el ELK; identificar a las personas consideradas opositoras al ELK; y arrestarlas, detenerlas y, si fuera necesario, asesinarlas”, declaró el juez presidente Charles Smith.

Las víctimas fueron retenidas en condiciones inhumanas, golpeadas, mantenidas en celdas diminutas y no recibieron suficiente comida ni atención médica, añadió.

Thaci, que permaneció en silencio mientras el juez leía la condena y la sentencia, había negado todos los cargos.

El fallo fue seguido de cerca en Kosovo y Serbia, donde el legado del conflicto de 1998-99 y la declaración de independencia de Kosovo en 2008 siguen siendo una fuente de tensión entre los albaneses de Kosovo y los serbios.

Thaci sigue siendo una figura venerada por muchos albaneses de Kosovo, mientras que el tribunal en sí es profundamente impopular en Kosovo.

En La Haya, se produjeron breves altercados entre varios cientos de partidarios de Thaci y la policía cuando los manifestantes intentaron dirigirse a pie al tribunal desde un lugar donde habían estado escuchando la retransmisión en directo del fallo.

En Pristina, la capital de Kosovo, una multitud de cientos de personas marchó por la ciudad tras el veredicto y decenas de policías antidisturbios fueron desplegados por toda la ciudad.

“Este veredicto es vergonzoso. A partir de hoy, no habrá paz en Kosovo”, dijo Raif Pllana, un excombatiente del ELK que salió en defensa de Thaci en el centro de Pristina.

La policía informó que se habían tomado medidas preventivas con fuerzas de paz extranjeras en caso de que las protestas se tornaran violentas. Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos evitar las aglomeraciones.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, criticó el veredicto con una imagen publicada en las redes sociales que mostraba un círculo de alambre de púas sobre un mapa de Europa y una sola palabra: “Increíble”.

La fiscalía había solicitado una condena de 45 años contra Thaci y otros tres ex altos mandos del ELK.

Sin embargo, el panel de tres jueces desestimó seis cargos de crímenes de lesa humanidad. Alegaron que la fiscalía no había logrado demostrar que estos hechos formaran parte de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en su conjunto.

Los abogados de Thaci argumentaron que las acusaciones eran infundadas y constituían un intento de reescribir la historia.

Las Salas Especializadas de Kosovo, con sede en La Haya, se crearon en 2015 bajo presión internacional para juzgar a excombatientes del ELK por presuntos crímenes de guerra y de posguerra.

Los jueces declararon el miércoles que el juicio se celebró en un contexto de grave intimidación a los testigos y volvieron a llamar a declarar a testigos que se retractaron de declaraciones anteriores, mintieron al tribunal o cambiaron sus versiones previas.