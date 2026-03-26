Repechaje UEFA 2026: Italia vence a Irlanda del Norte y se afianza en el camino a la Copa del Mundo

Italia dio el golpe esperado en casa y venció 2-0 a Irlanda del Norte para mantenerse con vida en la pelea por uno de los últimos boletos europeos al Mundial 2026. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso resolvió el duelo en el segundo tiempo gracias a los goles de Sandro Tonali al 56’ y Moise Kean al 80’, en un triunfo que lo colocó en la final de la Ruta A del repechaje de la UEFA. El resultado convirtió a la Azzurra en el nombre más fuerte entre las selecciones que ya aseguraron su pase a la siguiente ronda este jueves 26 de marzo. La victoria fue especialmente relevante por el contexto: Italia llegaba obligada a responder después de haber caído al repechaje y ahora quedó a un solo partido de asegurar su presencia en la Copa del Mundo de 2026.

Los resultados ya definidos del repechaje europeo Además del triunfo italiano, Turquía también avanzó tras imponerse 1-0 a Rumania en Estambul. El único gol del encuentro fue obra de Ferdi Kadioglu al minuto 53, suficiente para meter a los turcos en la final de su ruta y mantener viva la posibilidad de regresar a un Mundial por primera vez desde Corea-Japón 2002. Polonia, por su parte, remontó en Varsovia para vencer 2-1 a Albania. Arbër Hoxha adelantó a los albaneses, pero Robert Lewandowski al 63’ y Piotr Zielinski al 73’ le dieron la vuelta al marcador para clasificar a los polacos a la siguiente ronda del repechaje.

Uno de los marcadores más llamativos fue el de Kosovo, que sorprendió a Eslovaquia como visitante con un 4-2. Martin Valjent y Lukás Haraslín marcaron para los locales, pero Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija y Kreshnik Hajrizi firmaron la remontada kosovar para instalar a su selección en la final de su ruta. Dinamarca también se metió entre los ganadores del día al derrotar a Macedonia del Norte. Ellos triunfaron con marcador de 4-0, con tantos de Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen, quien anotó doblete, y Christian Nørgaard, poniendo un pie en la siguiente fase de clasificación. Italia espera rival en la final de su ruta Con el 2-0 sobre Irlanda del Norte, Italia quedó a la espera del ganador entre Gales y Bosnia y Herzegovina para disputar la final de la Ruta A el próximo 31 de marzo.

Ese partido definirá cuál de esas selecciones se queda con uno de los últimos boletos de la UEFA para la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, acompañando a los italianos, Polinia, Dinamarca, Suecia, Kosovo y Turquía.

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