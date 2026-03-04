Hegseth afirma que la guerra contra Irán ‘apenas comienza’ y que la República Islámica está ‘terminada’

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró el miércoles que si bien la campaña de bombardeos entre Estados Unidos e Israel contra Irán “recién ha comenzado”, los dos aliados estaban cerca de asegurar “el control total de los cielos iraníes”.

“A partir de anoche y concluido en unos pocos días, en menos de una semana, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo tendrán control total de los cielos iraníes, un espacio aéreo no disputado”, dijo Hegseth a los periodistas en el Pentágono.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy busca recomponer la imagen de la FGR que dejó Gertz Manero

“Significa que volaremos día y noche, día y noche, para encontrar, reparar y terminar los misiles y la base industrial de defensa del ejército iraní, para encontrar y reparar a sus líderes y a sus jefes militares”, añadió. “...Irán no podrá hacer nada al respecto”.

“Están acabados y lo saben. O al menos, pronto lo sabrán. Apenas hemos empezado a cazarlos, desmantelarlos, desmoralizarlos, destruirlos y derrotarlos”.

Para lograr esa hazaña, las fuerzas estadounidenses e israelíes desplegaron “el doble del poder aéreo de ‘conmoción y pavor’ que Irak en 2003”, según Hegseth, quien señaló que Irán ha cortado el acceso a Internet para evitar que el mundo exterior vea la notable exhibición de potencia de fuego.

La Operación Furia Épica también se está llevando a cabo “a una intensidad siete veces superior a la de las operaciones anteriores de Israel contra Irán durante la Guerra de los 12 Días” del pasado mes de junio, afirmó Hegseth.

El secretario de Guerra comparó los frenéticos ataques de Irán a sus vecinos con aviones, misiles y drones con un equipo de fútbol que escribe las “primeras 20 jugadas de un partido”, pero a medida que pasa el tiempo, “no sabe qué jugadas pedir, y mucho menos cómo formar el grupo”.

“Nos jugamos una vida”, añadió. “Nuestros combatientes tienen la máxima autoridad, otorgada personalmente por el presidente y por mí”.

“Es muy pronto y, como ha dicho el presidente Trump, nos tomaremos todo el tiempo que necesitemos para asegurarnos de tener éxito”.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien se unió a Hegseth en la reunión informativa para destacar el progreso de EE. UU. mientras el conflicto entra en su quinto día, reveló que la capacidad de Irán para contraatacar ha disminuido drásticamente desde que comenzó la Operación Furia Épica.

“Los disparos de misiles balísticos de teatro de operaciones de Irán han disminuido un 86% desde el primer día de combate, con una disminución del 23% solo en las últimas 24 horas”, explicó Caine. “Sus disparos de drones de ataque unidireccionales han disminuido un 73%”.

Mientras tanto, Irán se ha vuelto “indiscriminado y más impreciso en sus ataques”, según Caine, quien reveló que el régimen teocrático “disparó más de 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones atacando objetivos civiles inocentes en toda la región”.

Con la superioridad aérea establecida, Estados Unidos ahora está planeando atacar objetivos más al interior, dijo Caine, insistiendo en que el ejército tiene “suficientes municiones de precisión para la tarea en cuestión, tanto en la ofensiva como en la defensa”.

Antes de que estallara la guerra, varios informes indicaban que Caine estaba preocupado por la disminución de las reservas estadounidenses si se producía una prolongada lucha con Irán. El presidente Trump negó públicamente estos informes y, desde entonces, ha declarado que su administración ha tomado medidas de emergencia para reponer la potencia bélica estadounidense.

El general también expuso tres objetivos de la Operación Furia Épica: eliminar el sistema de misiles balísticos de Teherán, destruir la armada iraní y su capacidad para realizar operaciones en Medio Oriente, y “garantizar que Irán no pueda reconstruir o reconstituir rápidamente su capacidad de combate”.

Hegseth también confirmó que un submarino estadounidense había torpedeado un buque de guerra iraní durante la noche, el primer éxito operativo de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.

“La armada iraní reposa en el fondo del Golfo Pérsico”, se jactó el secretario de Guerra.

Fuerzas estadounidenses e israelíes eliminaron al funcionario iraní que estaba detrás de un plan para asesinar al presidente Trump en los últimos días de la campaña electoral de 2024, según reveló el secretario de Guerra, Pete Hegseth.Hegseth no identificó al individuo, pero los medios israelíes lo identificaron como Rahman Mokadam, jefe de la división de operaciones especiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Según los fiscales federales, el CGRI encargó a Farhad Shakeri, de 51 años, en septiembre de 2024 que se centrara en vigilar y, en última instancia, asesinar a Trump.

Cuando Shakeri le dijo a su contacto en el CGRI que el complot contra Trump costaría una cantidad enorme de dinero, el iraní respondió, según los fiscales: «Ya hemos gastado mucho dinero... así que el dinero no es un problema».

Los funcionarios estadounidenses dicen que Irán ha estado llevando a cabo complots de asesinato como venganza por la muerte de Qasem Soleimani, el jefe de la Fuerza Quds, la élite del país, que murió en un ataque con drones ordenado por Trump en 2020.

“Irán intentó matar al presidente Trump”, dijo Hegseth el miércoles, “y el presidente Trump rió último”.