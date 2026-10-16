Heidi Levine, fotógrafa del Washington Post, y dos palestinos son hospitalizados tras ataque de colonos israelíes

JERUSALÉN- La fotógrafa estadounidense del Washington Post Heidi Levine, además de dos palestinos, fueron ingresados este viernes en el hospital tras ser brutalmente atacados por colonos israelíes en los olivares del pueblo de Abu Falah, cerca de Ramala, según confirmaron este periódico y paramédicos de la Media Luna Roja. “(Lavine) llevaba puesto un chaleco protector claramente identificado con la palabra “PRENSA” tanto en la parte delantera como en la trasera, fue derribada al suelo, golpeada repetidamente con patadas y despojada de sus cámaras y su teléfono”, detalla The Washington Post en una noticia sobre el asalto. La veterana fotógrafa se encuentra en un hospital de Ramala, Cisjordania ocupada. Esta mañana, decenas de colonos vestidos de negro, en un ataque coordinado, descendieron desde un asentamiento ilegal cercano a Abu Falah, y comenzaron a lanzar piedras mediante hondas y a quemar olivares de los palestinos, además de perseguir a un grupo de periodistas, según el diario, localizados “a unos 80 metros del lugar de los hechos”.

En un comunicado, la Media Luna Roja Palestina confirmó a su vez el traslado al hospital de una mujer de 63 años y un hombre de 40 tras el ataque, que no es el único que tuvo lugar este viernes contra recolectores palestinos en Cisjordania ocupada. De forma paralela, una veintena de colonos sobre las 7.45 horas de la mañana irrumpieron en las tierras de Turmusaya, localidad palestina también cerca de Ramala, impidiendo a dos familias palestinas cosechar sus olivas, detalló a EFE por teléfono Yaser Alkam, portavoz de la municipalidad, quien confirmó que los agresores hirieron de gravedad a dos vecinos y quemaron tres coches. “Los colonos los atacaron, llevaban consigo bidones de combustible, golpearon a las personas y prendieron fuego a los vehículos. El Ejército (israelí) llegó media hora más tarde cuando la situación se había calmado y ordenó a todos que se marcharan”, relata a EFE esta fuente. Uno de los heridos es un palestino con doble nacionalidad norteamericana, al igual que el 80 % de los residentes de este pueblo palestinos de clase alta. En un vídeo compartido por la municipalidad con EFE, se ve al hombre palestino con la camiseta ensangrentada con visibles brechas en la cabeza, además de heridas en la pierna causadas por un «palo con clavos». Este tipo de ataques de colonos, en muchas ocasiones con el respaldo o la inacción del Ejército israelí, se están produciendo a diario en los olivares palestinos de Cisjordania, en la que activistas y agricultores creen que será una recolecta de la aceituna de las más violentas. “SIN MI CHALECO Y CASCO NO ESTARÍA AQUÍ”: LEVINE La fotógrafa estadounidense Heidi Levine reconoció este viernes, desde una cama de un hospital en Ramala, que de no ser por la protección de su casco y chaleco antibalas «probablemente» no seguiría con vida, tras haber sido brutalmente agredida por colonos israelíes, quien también atacaron a recolectores palestinos, en el pueblo de Abu Falah (Cisjordania). “Fui atacada y empujada al suelo; por suerte, llevaba puesto mi chaleco antibalas y mi casco. De lo contrario, probablemente no estaría aquí, ya que no pararon de golpearme, quizás unas 50 veces”, relató Levine a otros periodistas que presenciaron el ataque, entre ellos el activista Andrey X, que ha compartido sus declaraciones en su cuenta de X.

“Al cabo de unos 10 minutos, intentaron levantarme, pero me volvieron a empujar al suelo y siguieron dándome patadas”, continúa esta veterana fotógrafa del Washington Post, que está ahora siendo evacuada en una ambulancia a otro hospital. Durante el ataque, perpetrado por unos 50 colonos israelíes -vestidos de negro, enmascarados y con bates y palos- también estuvo presente el periodista norteamericano independiente Jasper Nathaniel, quién detalló a EFE cómo decenas de palestinos se disponían a recolectar aceitunas en sus tierras cuando jóvenes de una colina próxima comenzaron a “reunirse, enmascararse y agarrar bates”. Nathaniel, en un mensaje de audio, dice que, alrededor de una hora tras el inicio de la colecta, estos empezaron a lanzar piedras con hondas contra los palestinos y activistas, que fueron respondidas con algunas piedras por parte de los palestinos que buscaban defenderse. “Entonces llegaron los soldados y lanzaron gas lacrimógeno a nuestra parte (...) lo que permitió a los colonos avanzar con el respaldo del Ejército”, añade Nathaniel, que fue ahí golpeado por una piedra.

Según su relato, detrás de los soldados apareció una camioneta blanca con colonos enmascarados y ametralladoras, que dispararon al aire provocando que todos comenzaran a huir. Nathaniel cree que fue ahí cuando Levine se cayó y los colonos la rodearon y comenzaron a agredirla. Al menos otros dos palestinos resultaron heridos y hospitalizados, entre ellos uno que recibió un disparo en la pierna, confirmó a EFE un paramédico de la Media Luna Roja. En un comunicado, el Ejército israelí aseguró haber intervenido «para dispersar el enfrentamiento utilizando medios antidisturbios», y confirmó que sus tropas dispararon «al aire y posteriormente contra un sospechoso que corrió hacia ellos portando un objeto punzante», sobre lo que no dieron más detalles. Preguntado por EFE si algún colono fue arrestado, el Ejército israelí no ha dado detalles y ha remitido la pregunta a la Policía. Los arrestos de colonos son casi inexistentes, y de suceder no suelen durar más de unos días sin cargos formales. Este tipo de ataques coordinados de colonos se producen a diario en Cisjordania ocupada, y están incrementado este mes de la cosecha de aceituna en Palestina convirtiéndola en una de las más violentas jamás registradas. “Mi hijo me confesó que su mayor miedo es que su madre sea asesinada por los colonos. Ayer mismo tuvimos esa conversación. En un mensaje que mando a sus padres (de los colonos): ‘no entiendo cómo alguien puede criar a semejantes monstruos’”, asegura Levine desde el hospital. PERIODISTAS EXTRANJERON OIDEN A NETANYAHU ACTUAR CONTRA LOS COLONOS La Asociación de la Prensa Extranjera de Israel (FPA, en inglés) urgió este viernes al gobierno y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a que actúen y lleven ante la justicia a los colonos israelíes que perpetraron un nuevo ataque en Cisjordania, el cual terminó con una fotógrafa estadounidense y al menos dos palestinos hospitalizados. “Exigimos al ejército (israelí), empezando por el jefe del Comando Central, que deje de poner excusas y cumpla con su deber: proteger a la población civil frente a estas turbas violentas”, detalló la FPA en un comunicado, en el que pide al Ministerio de Defensa y al Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) localizar a «los delincuentes y llevarlos ante la justicia». “También pedimos al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que deje de restar importancia a estos ataques calificándolos como obra de unos pocos ‘jóvenes problemáticos’, y que reconozca la gravedad de un problema que ha ignorado durante demasiado tiempo”, añade el texto, emulando las palabras con las que Netanyahu suele referirse a estos ataques organizados que se repiten casi a diario y promueven el desplazamiento de palestinos de sus aldeas. Esta madrugada, la fotógrafa del Washington Post, Heidi Levine, fue brutalmente golpeada por colonos israelíes mientras cubría la cosecha de aceitunas en la aldea de Abu Falah, cerca de Ramala, quienes además le robaron sus cámaras, pasaporte, teléfono y cartera. “Fui atacada y empujada al suelo; por suerte, llevaba puesto mi chaleco antibalas y mi casco. De lo contrario, probablemente no estaría aquí, ya que no pararon de golpearme, quizás unas 50 veces”, relató después Levine desde una cama en un hospital de Ramala, según las declaraciones compartidas en X por el activista Andrey X, quien estuvo en Abu Falah durante el ataque. La FPA confirmó que la fotógrafa sufrió “contusiones y cortes, algunos de ellos profundos, en distintas partes de su cuerpo”, y reiteró que las reiteradas peticiones para que se tomen medidas “frente a esta situación de anarquía” son ignoradas por las autoridades israelíes. Durante el ataque, perpetrado por unos 50 colonos israelíes -vestidos de negro, enmascarados y armados con bates y palos- también estuvo presente el periodista estadounidense independiente Jasper Nathaniel, quién detalló a EFE como decenas de palestinos se disponían a recolectar aceitunas en sus tierras cuando jóvenes de una colina próxima comenzaron a «reunirse, enmascararse y agarrar bates.

Nathaniel, en un mensaje de audio, dijo que, alrededor de una hora tras el inicio de la colecta, estos empezaron a lanzar piedras con hondas contra los palestinos y activistas, que fueron respondidas con algunas piedras por parte de los palestinos que buscaban defenderse. “Entonces llegaron los soldados y lanzaron gas lacrimógeno a nuestra parte (...) lo que permitió a los colonos avanzar con el respaldo del Ejército”, añadió Nathaniel, que asegura fue ahí golpeado por una piedra. Según su relato, detrás de los soldados apareció una camioneta blanca con colonos enmascarados y ametralladoras, que dispararon al aire causando que todos comenzaran a huir.

Al menos, otros dos palestinos resultaron heridos y hospitalizados, entre ellos uno que recibió, media hora después, un disparo de un soldado en la pierna, confirmó a EFE un paramédico de la Media Luna Roja y el activista Andrey X. La violencia e intimidación de colonos es diaria en Cisjordania ocupada y los ataques se están incrementado durante la temporada de cosecha de aceituna, convirtiéndola ya en una de las más violentas con al menos dos palestinos muertos desde octubre. NETANYAHU CUESTIONA LA AGRESIÓN A LA FOTÓGRAFA DE EU La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió este viernes un mensaje poniendo en duda el ataque violento perpetrado este viernes por unos 50 colonos, que terminó con la fotógrafa Heidi Levine del Washington Post hospitalizada, mientras que políticos de oposición urgieron a actuar llamando incluso a los colonos “terroristas judíos”. “Persisten interrogantes importantes. Los informes indican que cerca de 200 árabes y activistas de extrema izquierda se enfrentaron a aproximadamente 40 jóvenes israelíes”, cuestiona el comunicado de la Oficina de Netanyahu, que añade que no queda claro “quién inició la violencia”; pese a que fueron los colonos quienes descendieron con hondas y bates de una ladera próxima hacia los olivares palestinos.