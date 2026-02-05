Ucrania, Rusia y EU acuerdan intercambio de prisioneros de guerra en las conversaciones de la paz

Ucrania, Rusia y Estados Unidos concluyeron la segunda ronda de conversaciones de paz trilaterales en Abu Dhabi, y Moscú acordó reiniciar los intercambios de prisioneros de guerra, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Zelensky declara que si bien la paz todavía estaba demostrando ser difícil de alcanzar, al menos se había alcanzado un consenso sobre los prisioneros de guerra, ya que ambos mediadores están listos para la tercera ronda de conversaciones el jueves.

TE PUEDE INTERESAR: Italia frustra ciberataques vinculados con Rusia dirigidos a sitios web de los Juegos Olímpicos de Invierno

También habrá un paso importante: prevemos un intercambio de prisioneros de guerra próximamente. Los prisioneros deben regresar a casa, declaró Zelenski en una sesión informativa.

El acuerdo se produce justo una semana después de que el presidente ucraniano acusara a Moscú de detener los intercambios de prisioneros de guerra porque supuestamente no valía la pena el esfuerzo.

“No creen que les aporte nada. Creen que nos aporta algo. Pero creo que también deberían pensar en su gente, en sus militares”, dijo Zelenski en aquel momento.

El último intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania ocurrió el 2 de octubre, cuando ambas partes intercambiaron 185 soldados y Moscú liberó a 20 civiles más.

Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, describió las conversaciones de paz del miércoles como “sustantivas y productivas”.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se hizo eco del progreso, señalando que las conversaciones representaban la primera vez en mucho tiempo que tanto Ucrania como Rusia enviaban equipos técnico-militares a dichos foros

La cuestión más delicada sigue siendo la demanda de tierras por parte de Rusia, ya que Moscú sostiene que Kiev debe entregar totalmente la central eléctrica de Zaporizhia , la planta nuclear más grande de Europa.

Rusia también quiere que Kiev retire todas sus tropas de la región fortificada del cinturón de defensa de Donetsk como condición previa para cualquier acuerdo.

Ucrania ha criticado las demandas y Zelensky ordenó a sus negociadores que ajusten su posición mientras Rusia continúa bombardeando Ucrania.

Poco después de que comenzaran las conversaciones la mañana del miércoles, las fuerzas rusas atacaron un concurrido mercado en el este de Ucrania, matando al menos a siete personas y dejando a otras 15 heridas, dijo el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin.

Los ataques se producen después de otro gran asalto a la red energética de Ucrania, cuando Moscú disparó más de 500 drones y misiles en cinco regiones diferentes el martes.

“No debería haber recompensas para el agresor”, declaró Zelensky durante la sesión informativa del miércoles. “Si hay recompensas para el agresor, Rusia acabará rompiendo cualquier acuerdo”.