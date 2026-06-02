Hezbolá lanza cohetes y drones después de que Trump dijera que los terroristas acordaron detener los ataques

Durante la noche, las sirenas sonaron en Galilea y los Altos del Golán tras el lanzamiento de proyectiles desde el Líbano.

La organización terrorista Hezbolá, respaldada por Irán, continuó lanzando cohetes y drones durante la noche del lunes, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel , horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el fin de las hostilidades.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que dos misiles fueron interceptados y entraron en territorio israelí, sin que se registraran víctimas.

Se activaron alertas adicionales en la Galilea occidental ante la sospecha de una infiltración con drones; las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que un “objetivo aéreo sospechoso” cayó cerca de la frontera y que no hubo heridos.

Según informaron las fuerzas armadas, también se activaron las sirenas antiaéreas en Metula, ciudad situada en el este de Galilea, tras el impacto de un cohete de Hezbolá cerca de soldados de las FDI que operaban en el sur del Líbano. No se registraron heridos.

Los ataques continuaron el martes por la mañana, y el ejército israelí confirmó que “se identificó un objetivo aéreo sospechoso en la zona donde operan soldados de las FDI en el sur del Líbano”.

“El incidente ha concluido. No se han reportado heridos”, declaró el ejército israelí.

Los ataques de Hezbolá se reanudaron unas tres horas después de que Trump anunciara que había hablado con “representantes de los líderes” del grupo terrorista, quienes, según él, accedieron a dejar de disparar contra el Estado judío y sus tropas.

“Asimismo, Israel accedió a dejar de dispararles”, escribió Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Durante una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump le pidió que «no llevara a cabo un ataque importante contra Beirut, Líbano», añadió el presidente. «Dio la vuelta a sus tropas. Gracias, Bibi».

Posteriormente, Netanyahu declaró que le había dicho a Trump que “si Hezbolá no deja de disparar contra nuestras ciudades y ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut”.

La postura de Israel al respecto se mantiene inalterada, declaró la oficina de Netanyahu en respuesta al anuncio de Washington. «Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán operando según lo previsto en el sur del Líbano».

Hezbolá reanudó sus ataques con cohetes y drones contra Israel el 2 de marzo, tras el asesinato selectivo del líder supremo iraní, Ali Khamenei, el primer día de la “Operación León Rugiente” el 28 de febrero .

En respuesta, Israel lanzó una amplia campaña aérea contra objetivos de Hezbolá y amplió las operaciones militares en el sur del Líbano con el objetivo de prevenir ataques transfronterizos contra comunidades israelíes.

El 26 de abril, Netanyahu acusó a Hezbolá de “desintegrar esencialmente” el frágil alto el fuego con el Líbano, que se había prorrogado otros 45 días el mes pasado.

“Por lo tanto, en lo que a nosotros respecta, lo que nos obliga es la seguridad de Israel, la seguridad de nuestros soldados y la seguridad de nuestras comunidades”, dijo el primer ministro.

“Estamos actuando con firmeza, de acuerdo con las normas que acordamos con Estados Unidos y, por cierto, también con el Líbano.”

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió el lunes por la tarde que Estados Unidos e Israel serían responsables de “cualquier violación” del alto el fuego acordado por separado con Teherán, que según él incluía al Líbano.

«Su violación en un frente equivale a una violación del alto el fuego en todos los frentes», amenazó Araghchi. «Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación».

Tras sus conversaciones con Netanyahu y Hezbolá, Trump declaró a ABC News que cree que se llegará a un acuerdo con Irán para extender la tregua y reabrir el estrecho de Ormuz “en el transcurso de la próxima semana”.

“Hoy hubo un pequeño contratiempo, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado”, dijo Trump sobre el tema del Líbano.

“Así que hablé con Hezbolá y les dije que no dispararan, y hablé con Bibi y les dije que no dispararan, y ambos dejaron de dispararse entre sí”, declaró a ABC News.

Funcionarios estadounidenses e israelíes han sostenido que la tregua con la República Islámica no se aplica a las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel contra Hezbolá en el Líbano.