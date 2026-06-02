Sheinbaum considera que hubo provocadores que no eran maestros en marcha de CNTE

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    Sheinbaum considera que hubo provocadores que no eran maestros en marcha de CNTE
    Sheinbaum evitó profundizar sobre posibles motivaciones políticas. CAPTURA DE PANTALLA

La mandataria señaló que las movilizaciones forman parte del derecho a la libre manifestación, pero insistió en que las expresiones de inconformidad deben mantenerse dentro de los cauces pacíficos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó a presuntos grupos ajenos al magisterio los actos de violencia registrados durante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde manifestantes intentaron derribar las vallas metálicas instaladas alrededor del Zócalo capitalino.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que las movilizaciones forman parte del derecho a la libre manifestación, pero insistió en que las expresiones de inconformidad deben mantenerse dentro de los cauces pacíficos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-pide-al-embajador-de-eu-respetar-asuntos-internos-de-mexico-y-limitar-su-actuacion-GC21102765

Consideró que los incidentes ocurridos durante la jornada de protesta pudieron haber sido provocados por personas que no pertenecen al movimiento magisterial.

Sheinbaum evitó profundizar sobre posibles motivaciones políticas detrás de las movilizaciones y dejó en manos de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública la conducción de las negociaciones con los docentes. No obstante, reiteró el llamado para que continúen las mesas de diálogo con el propósito de encontrar soluciones a las demandas del sector.

Los enfrentamientos se produjeron después de una marcha convocada por la CNTE en el marco de su paro nacional indefinido. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) intentaron remover las estructuras de acero colocadas por las autoridades para resguardar el acceso al Zócalo, utilizando mazos y otros objetos contundentes. La zona permanece blindada debido a la instalación de actividades relacionadas con la próxima celebración del Mundial de Fútbol.

Tras los hechos, la CETEG denunció que dos de sus integrantes resultaron lesionados durante el operativo de contención. Uno presentó heridas en el rostro y otro sufrió una lesión ocular que, según la organización, podría comprometer su visión. Por su parte, autoridades de seguridad de la Ciudad de México rechazaron haber empleado balas de goma o explosivos para dispersar a los manifestantes.

En medio de la protesta, los docentes advirtieron que mantendrán la presión sobre el gobierno federal mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus exigencias. Entre consignas dirigidas a la presidenta, también expresaron su rechazo a los eventos vinculados con la Copa Mundial de Fútbol, a la que calificaron como una celebración alejada de las necesidades sociales del país.

El conflicto magisterial tiene como eje central la exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales demandas históricas de la CNTE. Los docentes buscan recuperar un sistema solidario de pensiones, eliminar el esquema de cuentas individuales administradas por las Afores y restablecer la jubilación por años de servicio, con 28 años para mujeres y 30 para hombres.

Asimismo, el movimiento exige un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, la homologación de prestaciones laborales en todo el país, la eliminación del cálculo de pensiones mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la reinstalación de maestros cesados, la asignación de plazas definitivas y el respeto a los mecanismos de negociación sindical.

Mientras continúan las protestas y el plantón magisterial en la capital del país, el gobierno federal enfrenta uno de los mayores desafíos de negociación con el sector educativo en lo que va de la administración, en un contexto marcado por la cercanía de eventos internacionales y por la presión de miles de trabajadores que demandan cambios estructurales en el sistema de pensiones y condiciones laborales del magisterio.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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