Sell America, una ‘arriesgada’ e “improbable” arma europea para golpear la economía de EU

BRUSELAS- La reciente tensión entre EE.UU. y Europa tras las amenazas de Donald Trump para hacerse con Groenlandia han disparado las especulaciones sobre una posible campaña del bloque comunitario para alentar la venta de bonos estadounidenses como forma de dañar la economía del gigante norteamericano.

Esta estrategia, conocida como ‘Sell America’, sería “arriesgada” para la UE y hay enormes dudas sobre si tendría el impacto deseado sin herir también la economía europea, según los analistas consultados por EFE, que precisamente por eso lo ven como un escenario “improbable”.

A pesar de que el deshielo provocado por un principio de acuerdo sobre Groenlandia lo hace todavía menos posible, Trump ya advirtió este jueves desde el Foro de Davos de que respondería con «grandes represalias» si los países europeos impulsan una venta coordinada de activos estadounidenses.

Las especulaciones crecieron al calor de las amenazas de Trump de imponer aranceles a los países que habían anunciado el envío de tropas a la isla del Ártico, a lo que la UE podría haber respondido con nuevos gravámenes a las importaciones desde EE.UU. e incluso con su nuevo instrumento anticoerción.

Los mercados no tardaron en reaccionar: la sesión del martes estuvo marcada por la venta de bonos que provocó un repunte de casi siete puntos básicos en la deuda de EE.UU. a diez años y de más de nueve en la de 30 años. Paralelamente, el dólar se depreció frente al euro y la moneda común se cambió al cierre de ese día a más de 1.17 dólares.

En este contexto, el fondo danés de pensiones AkademikerPension anunció la venta de su cartera de 100 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, una estrategia que el miércoles replicó el fondo sueco Alecta.