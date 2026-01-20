Macron pide a la UE usar el mecanismo anticoerción europeo, ¿qué es y cuando se aplica?

DAVOS- Emmanuel Macron, presidente de Francia, exhortó sus socios de la Unión Europea a no titubear en cuanto a la aplicación del mecanismo anticoerción, ante la amenaza de Trump de imponer aranceles aquellos países que no apoyen sus intenciones en Groelamdia, cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego” y pidió mantener la “calma” y “no aceptar pasivamente la ley del más fuerte”.

“No debemos dudar tener dudas en usarlo”, afirmó Macron durante su discurso en el Foro de Davos en alusión al mecanismo anticoerción, que también es conocido como la “bazuca comercial”, con la que la UE se dotó a finales de 2023 y que aún no ha sido estrenado.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia

“Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta y cuando no se respetan las reglas del juego”, prosiguió el presidente francés.

El mandatario estadounidense amenazó con imponer aranceles adicionales de un 10 % a los países europeos que hagan lleven acabo militares en Groenlandia, es decir Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, además de Noruega y el Reino Unido; así como del 200% sobre vinos y champanes franceses como consecuencia del rechazo del mandatario francés de entrar en la Junta de Paz para Gaza que fue ideada por el republicano.

“Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca”, acentuó Macron y aseveró que los aranceles con los que Trump amenazó a los países que se oponen a su ambición son “inaceptables, sobre todo si se usan (por parte de Washigton) para sacar una ventaja territorial”, precisó l presidente galo.

Por lo que, añade Macron “no debemos aceptar pasivamente la ley del más fuerte, ya que esto conduce a una política del más fuerte y a un enfoque neocolonial. El neocolonialismo no es la solución”,

Siendo así que “preferimos el respeto a las bestias, la ciencia a las teorías conspirativas y el Estado de derecho a la brutalidad”, expresó Macron, quien alabó que Europa sea “un lugar donde el Estado de derecho y la previsibilidad siguen siendo la norma”.

¿QUE ES LA “BAZUCA COMERCIAL”?

El Mecanismo Anticoerción Europeo, también conocido como la ”Bazuca Comercial”, es un instrumento creado por la Unión Europea en 2023 con el propósito de defenderse de presiones económicas o políticas de terceros países, posibilitándole imponer represalias comerciales tales como aranceles, restricciones de inversión o exclusión de licitaciones públicas, con el fin de proteger su mercado y decisiones soberanas ante amenazas como las arancelarias o bloqueos.

En respuesta a las intensiones de Trump, junto a la 2bazuca comercial”, la UE analiza otras posibles represalias económicas por valor de unos 93 mil millones de euros, acciones que se prevé sean discutidas el jueves en una cumbre extraordinaria de líderes europeos que fue convocada en Bruselas.

Los principales productos estadounidenses que se verían afectados por este paquete arancelario serían la aviación y la maquinaria, así como los autos y productos agroalimentarios tales como el whisky bourbon, así como la mantequilla de cacahuete, los arándanos o el zumo de naranja.

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR LA BAZUCA COMERCIAL?

Hasta ahora, la lista de 93 mil millones de euros se encuentra congelada hasta el 6 de febrero, no obstante se podría reactivar al día siguiente si los Veintisiete deciden no prorrogar la suspensión, algo que deberán confirmar en las próximas semanas.

¿CÓMO SE ACTIVA LA BAZUCA COMERCIAL?

Su puesta en funcionamiento puede extenderse por varios meses y las primeras represalias podrían tardar hasta un año en ser efectivas, no obstante, los plazos pueden acortarse si se requiere actuar con celeridad.

Así mismo, para su puesta en marcha la Comisión cuenta con hasta cuatro meses para verificar que la UE se enfrenta a una coerción económica.

Una vez haya que se confirma que existe esta amenaza, los países de la UE cuentan un máximo de 10 semanas para ratificarla por mayoría cualificada, es decir, con la aprobación de por lo menos 15 países que representen al 65 % de la población.

Una vez hecha esta votación, Bruselas tendría seis meses para plantear las represalias.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.