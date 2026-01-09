Holanda se prepara para prohibir los fuegos artificiales tras el caos de Año Nuevo

Explosiones estremecedoras convirtieron la calle de Yara Basta-Bos en una “zona de guerra” la semana pasada, pero se libró de lo peor del caos de Año Nuevo que había vivido en el pasado. Hace unos años, el médico de urgencias de Ámsterdam tuvo que atender a un paciente que se agarraba el globo ocular después de que un petardo se lo saliera de la órbita.

“Es un verdadero desperdicio”, dijo Basta-Bos, presidente de la Sociedad Holandesa de Médicos de Urgencias, y añadió que el festejo de la semana pasada se saldó con más de 1200 heridos (un tercio de los cuales acabaron en el hospital) y dos muertos. “Claro que los fuegos artificiales son un espectáculo agradable. Pero el nivel de daños que están causando en los Países Bajos ahora mismo es simplemente increíble”.

Los silbidos, crepitaciones y explosiones de Año Nuevo pueden haber preocupado a los holandeses por última vez, ya que se espera que una prohibición nacional de la mayoría de los fuegos artificiales de consumo entre en vigor antes de finales de 2026.

La medida convertiría a los Países Bajos en la segunda nación europea, después de Irlanda, en prohibir una tradición que los críticos de todo el continente sostienen que es tremendamente peligrosa, aterroriza a las mascotas y asfixia a las ciudades con gases tóxicos.

Ines Kostić, diputada del Partido por los Animales, que comenzó a presionar por una prohibición hace 15 años, dijo que la campaña holandesa había ganado apoyo a medida que la gente se volvía más consciente de las víctimas y la carga impuesta a los servicios de emergencia.

“Yo misma solía encender fuegos artificiales”, dijo. “Todos crecimos con ello; estaba completamente normalizado. Pero me di cuenta del gran daño social que causa”.

Los bomberos recibieron 4.286 informes de incidentes de incendio durante las más recientes celebraciones de Nochevieja, un pequeño aumento respecto del año anterior, y una monumental iglesia del siglo XIX se quemó cerca del famoso Vondelpark de Ámsterdam en una velada empañada por lo que la policía describió como una violencia sin precedentes.

Jolanda Trijselaar, jefa del servicio de bomberos neerlandés, afirmó que los bomberos fueron atacados con fuegos artificiales e incluso necesitaron el apoyo de la policía antidisturbios. “Esto tiene que parar”, declaró. “Nuestro personal está ahí para ayudar, no para ser blanco de la violencia”.

La afición holandesa por los fuegos artificiales se remonta al siglo XVII, pero estos espectáculos explosivos no se generalizaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Quienes defienden esta práctica, tanto en los Países Bajos como en otras partes de Europa, argumentan que encenderlos en Nochevieja se ha convertido en una tradición muy querida que los gobiernos, que buscan la diversión, no deberían frenar.

Los vendedores de fuegos artificiales en los Países Bajos, donde ya existen más de una docena de prohibiciones municipales, han atribuido el caos a la importación de explosivos peligrosos e ilegales. Los médicos afirman que estos fueron responsables de poco más de la mitad de las lesiones que llevaron a pacientes a urgencias, pero que los fuegos artificiales legales seguían siendo un grave peligro.

Jolanda Pen, quien junto con su esposo Frits es propietaria de Dream Fireworks, una empresa autorizada para realizar espectáculos y que incluye una tienda de atención al cliente, dijo que esperaba que la facilidad para comprar fuegos artificiales en países vecinos como Bélgica y Alemania hiciera ineficaz la prohibición de los fuegos artificiales para el consumidor.

“Entiendo por qué lo hacen, pero no creo que cambie nada”, dijo. “Si lo hacen para toda Europa, vale, pero no solo para nosotros en los Países Bajos”.

Los debates sobre la prohibición de los espectáculos pirotécnicos de fin de año se han intensificado en varios países europeos. En Alemania, donde se reportan regularmente muertes relacionadas con fuegos artificiales a finales de año, las peticiones de prohibir las ventas privadas han recibido el apoyo de médicos, grupos ecologistas y sindicatos policiales. Algunos grupos ambientalistas van más allá y piden la prohibición incluso de los espectáculos pirotécnicos con licencia.

En Finlandia, una iniciativa ciudadana para prohibir los fuegos artificiales, lanzada en Nochevieja, obtuvo las 50.000 firmas necesarias para que los legisladores la debatieran en tan solo unos días, según medios locales. Una encuesta encargada por el grupo financiero OP Pohjola la semana pasada reveló que el 70% de los finlandeses apoyaba la restricción de los fuegos artificiales, y cerca del 25% estaba dispuesto a prohibirlos por completo.

“Existe una clara diferencia entre géneros: el 31 % de las mujeres prohibiría por completo los fuegos artificiales, en comparación con solo el 19 % de los hombres que sí lo harían”, afirmó Raija Nikander, de Pohjola Insurance. “El 34 % de los hombres no restringiría su uso de ninguna manera, mientras que solo el 14 % de las mujeres opina lo mismo”.

Varias capitales europeas han buscado alternativas ante la falta de prohibiciones nacionales. Atenas, en Grecia, y Nicosia, en Chipre, recibieron el año nuevo con exhibiciones de luces y drones que evitaron las explosiones ruidosas y contaminantes de años anteriores. En Bruselas, Bélgica, la prohibición de los fuegos artificiales se incumplió parcialmente en una noche en la que los servicios de emergencia y los trabajadores del transporte público fueron atacados con fuegos artificiales.

Basta-Bos afirmó que era importante ofrecer una forma segura de celebrar el fin del año y el comienzo del nuevo mediante medidas como espectáculos pirotécnicos organizados. «Si no ofrecemos una alternativa, creo que reinará el caos», declaró.

Si bien la posibilidad de una prohibición a nivel de la UE parece remota por ahora, las autoridades han comenzado a reconocer los problemas de la legislación vigente. En septiembre, la Comisión Europea identificó deficiencias en materia de seguridad y medio ambiente en su directiva sobre pirotecnia, destacando la amplia disponibilidad de fuegos artificiales peligrosos, así como la elusión de las normas mediante la venta por correspondencia.