Hombre muere atacado por un tigre en zoológico de Inglaterra tras invadir su área

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    Hombre muere atacado por un tigre en zoológico de Inglaterra tras invadir su área
    Un hombre es atacado por un tigre tras caer en el área de este en un zoológico de Inglatera. VANGUARDIA

El ataque en Yorkshire Wildlife Park quedó grabado en video. Autoridades investigan la tragedia que conmocionó a los visitantes.

Un hombre perdió la vida tras ingresar al área de tigres en el reconocido zoológico Yorkshire Wildlife Park, ubicado en el condado de South Yorkshire, Inglaterra. El ataque ocurrió frente a decenas de familias y niños que transitaban por las áreas de visitantes del lugar.

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Las últimas palabras del sujeto quedaron registradas en video mientras intentaba frenar el ataque del animal. Testigos en el lugar captaron el momento en que la víctima gritaba pidiendo auxilio antes de ser acorralada dentro del espacio reservado para los felinos.

El personal del parque actuó de inmediato activando los protocolos de emergencia para intentar salvarle la vida. Cuidadores del lugar realizaron disparos al aire como medida de disuasión para distraer al tigre y permitir el ingreso de los paramédicos.

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PERDIÓ LA VIDA PESE A LA RAPIDEZ DE LAS AUTORIDADES

Los servicios de emergencia y un helicóptero médico llegaron a la zona a los pocos minutos del reporte. Sin embargo, los rescatistas confirmaron que el hombre falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas provocadas por el felino.

Las autoridades del Yorkshire Wildlife Park confirmaron que el tigre involucrado no será sacrificado. Se trata de un ejemplar de tigre de Amur llamado Altai, una especie en peligro de extinción que actuó por instinto natural ante la invasión de su hábitat.

La Policía de South Yorkshire inició una investigación oficial para determinar cómo la víctima logró superar las barreras de seguridad. Asimismo, las autoridades solicitaron a la ciudadanía evitar la difusión de las imágenes en redes sociales por respeto a los familiares de la víctima.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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