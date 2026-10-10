Zelenski responde a Trump: expresa su decepción y afirma que ya no confía en él

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    Zelenski responde a Trump: expresa su decepción y afirma que ya no confía en él
    Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. X

El presidente de Ucrania cuestiona las promesas de E.U para poner fin a la guerra y ratifica que continuarán luchando por su libertad.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lanzó duras críticas contra Donald Trump tras cuestionar sus compromisos de paz y ayuda militar. El mandatario ucraniano afirmó sentirse profundamente decepcionado y aseguró que ya no confía en la palabra del presidente estadounidense para resolver el conflicto bélico con Rusia.

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Ucrania no renunciará a su libertad ni a su soberanía, enfatizó Zelenski durante su declaración. El líder de Kiev dejó claro que las presiones políticas internacionales no obligarán a su gobierno a capitular ni a firmar acuerdos que comprometan el futuro de su nación.

El costo en vidas humanas justifica la continuidad de la defensa, según explicó el mandatario. Zelenski remarcó que el sacrificio del pueblo ucraniano durante el conflicto impone la responsabilidad moral de mantener la resistencia frente a las tropas rusas.

TENSIÓN ENTRE WASHINGTON Y KIEV POR ESTRATEGIAS DE GUERRA

El distanciamiento diplomático entre ambos líderes escaló en los últimos días debido a diferencias sobre cómo negociar el fin del conflicto. Donald Trump sugirió públicamente la necesidad de un cambio en el liderazgo de Ucrania para facilitar conversaciones de paz con Moscú.

Los ataques a la infraestructura energética rusa incrementaron la molestia, ya que Washington reprochó las incursiones contra refinerías por su impacto en el mercado global de combustibles. Frente a este panorama, Ucrania busca consolidar el respaldo estratégico de sus aliados en Europa para sostener su esfuerzo de guerra.

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¿QUÉ DIJO DONALD TRUMP?

El presidente de Estados Unidos señaló que “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, sugiriendo que Kiev debe buscar a un líder capaz de negociar un acuerdo para poner fin a la guerra.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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