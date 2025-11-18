Home Depot gana 11 mil 585 millones de dólares en nueve primeros meses

Internacional
/ 18 noviembre 2025
    Home Depot gana 11 mil 585 millones de dólares en nueve primeros meses
    En términos más generales, la debilidad del mercado inmobiliario y la incertidumbre del consumidor continuaron perjudicando a la demanda. FOTO: ESPECIAL.

La compañía redujo su previsión de crecimiento de ventas comparables para todo el año a un ligero aumento, frente a su pronóstico anterior de un 1%

NUEVA YORK.- Home Depot, la mayor cadena de tiendas de bricolaje y reformas del hogar del mundo, obtuvo unas ganancias netas de 11 mil 585 millones de dólares durante los nueve meses de su ejercicio fiscal de 2025, un 1.9% menos que en el mismo tramo del ejercicio previo, según informó este martes la compañía.

Además, la compañía redujo sus previsiones para el año completo, lo que se tradujo en una bajada del más del 3% en sus acciones veinte minutos después de la apertura de la bolsa de Wall Street.

TE PUEDE INTERESAR: El migrante que fue ‘expulsado a México antes de tiempo

“Nuestros clientes nos comentan que se mantienen al margen debido a la incertidumbre y, quizás, a la reticencia a realizar grandes inversiones en un entorno económico incierto”, declaró el director financiero, Richard McPhail, en una entrevista con The Wall Street Journal.

Home Depot, además, indicó que la ausencia de tormentas en el tercer trimestre afectó negativamente sus ventas de materiales para techos, generación de energía y madera contrachapada, en comparación con el año anterior, durante el cual varias tormentas fuertes en otoño impulsaron una mayor actividad de preparación y reparación de viviendas.

En el tercer trimestre, las ventas comparables de Home Depot aumentaron un 0.2%, por debajo del pronóstico de los analistas, que preveía un 1.3%.

También recortó su previsión de ganancias ajustadas por acción a una caída del 5% con respecto al año anterior. Anteriormente, había previsto un descenso del 2%.

Las ganancias netas de Home Depot para el trimestre finalizado el 2 de noviembre bajaron a 3.600 millones de dólares, frente a los 3 mil 650 millones del mismo trimestre del año anterior.

La facturación trimestral se situó en 41 mil 352 millones de dólares, un 2.8% más en términos interanuales.

Al cierre del lunes, las acciones de la compañía habían caído alrededor de un 8% en lo que va del año.

Temas


ventas

Localizaciones


Estados Unidos

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México.

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible
La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
Una investigación reveló que Rommel Pacheco declaró una propiedad inexistente en San Crisanto y omitió una casa en Mérida adquirida con Paola Espinosa, cuyas versiones y documentos oficiales contradicen sus declaraciones patrimoniales.

Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida
Vista aérea de un barrio afectado por la avalancha en Mocoa, en abril de 2017.

Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud
Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda.

Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resuelve la incertidumbre sobre la suspensión de actividades académicas, aclarando si el jueves 20 de noviembre habrá clases.

La SEP aclara si habrá clases este jueves 20 de noviembre para kínder, primaria y secundaria
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana.

Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación.

¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’