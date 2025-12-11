Secretaría de Salud descarta casos confirmados de ‘Súper Gripe’ en México

La dependencia federal exhortó a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente COVID-19, influenza y neumococo.

“El virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México” , especificó la SSA .

La Secretaría de Salud (SSA) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México . Dicha mutación ha sido denominada como ‘ supre gripe ’ y ha causado alerta en Reino Unido y parte de Europa , por lo que se ha recomendado volver a utilizar cubrebocas .

“Ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud. Estas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo”, señaló Salud.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que en los Estados Unidos y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza A(H3N2).

Sin embargo, “se está observando un aumento importante del subclado K en muchas partes del mundo, con la excepción, hasta la fecha, de América del Sur”.

¿QUÉ ES Y CÓMO SE CONTAGIA EL H3N2?

La influenza H3N2 es un subtipo del virus de influenza A que circula cada invierno y es responsable de una parte importante de los cuadros respiratorios. Se transmite por gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar, lo que aumenta su capacidad de propagación, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Este virus tiende a causar síntomas más fuertes en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Entre los signos más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, tos, congestión nasal, fatiga extrema, dolor muscular y malestar general. Por su comportamiento epidemiológico, el H3N2 suele relacionarse con temporadas de influenza más agresivas.

Para reducir contagios, las autoridades recomiendan vacunación anual, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en espacios de riesgo y evitar contacto con personas enfermas.

SÍNTOMAS DE LA SÚPER GRIPE

La gripe ocasionada por el virus H3N2 suele presentarse de forma abrupta y puede confundirse con otras enfermedades respiratorias, por lo que sus principales síntomas son los siguientes:

- Fiebre repentina;- Cansancio;- Dolores musculares;- Tos seca;- Dolor de garganta;- Dolor de cabeza;- Dificultad para dormir;- Pérdida de apetito;- Náuseas;- Diarrea.

H3N2 tiende a causar enfermedad más grave que otros subtipos, especialmente en personas mayores, por lo que las mutaciones podrían aumentar la transmisibilidad del virus.

Así que se recomienda la vacunación anual contra la influenza, el uso de cubrebocas, lavar las manos y ventilar los espacios cerrados.

