Secretaría de Salud descarta casos confirmados de ‘Súper Gripe’ en México

México
/ 11 diciembre 2025
    Secretaría de Salud descarta casos confirmados de ‘Súper Gripe’ en México
    La Secretaría de Salud (SSA) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR | CUARTOSCURO

La dependencia federal exhortó a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas, así como puestos de vacunación

La Secretaría de Salud (SSA) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México. Dicha mutación ha sido denominada como ‘supre gripe’ y ha causado alerta en Reino Unido y parte de Europa, por lo que se ha recomendado volver a utilizar cubrebocas.

“El virus de Influenza A H3N2 es una de las variantes que circula cada año. El subclado o variante K, que actualmente se encuentra en Europa y Estados Unidos, no ha sido identificado en México”, especificó la SSA.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Súper Gripe’ amenaza a México; reportan casos en EU y Europa ¿Cómo se contagia?

La dependencia federal exhortó a la población a acudir a los centros de salud y a las unidades médicas y puestos de vacunación para aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, particularmente COVID-19, influenza y neumococo.

“Ayudan a reducir riesgos, prevenir complicaciones y proteger la salud. Estas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo”, señaló Salud.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que en los Estados Unidos y Canadá se registró una mayor circulación del subtipo A(H3N2), con un aumento progresivo de las detecciones del subclado K de influenza A(H3N2).

Sin embargo, “se está observando un aumento importante del subclado K en muchas partes del mundo, con la excepción, hasta la fecha, de América del Sur”.

TE PUEDE INTERESAR: Reino Unido retoma cubrebocas por brote de gripe H3N2

¿QUÉ ES Y CÓMO SE CONTAGIA EL H3N2?

La influenza H3N2 es un subtipo del virus de influenza A que circula cada invierno y es responsable de una parte importante de los cuadros respiratorios. Se transmite por gotas que se expulsan al toser, estornudar o hablar, lo que aumenta su capacidad de propagación, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

Este virus tiende a causar síntomas más fuertes en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Entre los signos más frecuentes se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, tos, congestión nasal, fatiga extrema, dolor muscular y malestar general. Por su comportamiento epidemiológico, el H3N2 suele relacionarse con temporadas de influenza más agresivas.

Para reducir contagios, las autoridades recomiendan vacunación anual, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas en espacios de riesgo y evitar contacto con personas enfermas.

TE PUEDE INTERESAR: Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila

SÍNTOMAS DE LA SÚPER GRIPE

La gripe ocasionada por el virus H3N2 suele presentarse de forma abrupta y puede confundirse con otras enfermedades respiratorias, por lo que sus principales síntomas son los siguientes:

- Fiebre repentina;- Cansancio;- Dolores musculares;- Tos seca;- Dolor de garganta;- Dolor de cabeza;- Dificultad para dormir;- Pérdida de apetito;- Náuseas;- Diarrea.

H3N2 tiende a causar enfermedad más grave que otros subtipos, especialmente en personas mayores, por lo que las mutaciones podrían aumentar la transmisibilidad del virus.

Así que se recomienda la vacunación anual contra la influenza, el uso de cubrebocas, lavar las manos y ventilar los espacios cerrados.

(Con información de El Universal)

Temas


Enfermedades
Influenza

Localizaciones


México

Organizaciones


Secretaría de Salud

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Noem se refirió al efecto de los cárteles mexicanos en EU durante una audiencia en la Cámara Baja.

Afectan cárteles mexicanos nuestros intereses: Gobierno de EU
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado asiste a una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo.

Machado agradece apoyo de EU y pide ayuda del mundo contra Nicolás Maduro
Organizaciones estiman que en México hay cerca de 2.8 millones de consumidores de vapeadores.

Prohibición a vapeadores entrega 5 millones de dispositivos por mes al crimen: activistas
A pesar de que el cabrito es el platillo representativo de la gastronomía de Nuevo León, la entidad enfrenta un déficit de hasta un 90% en su producción aseguró Jorge Grimaldo Liñan, productor del sector.

Enfrenta Nuevo León déficit de un 90% en la producción de cabrito
La reforma recién aprobada contempla penas de hasta 8 años de prisión a quien comercialice vapeadores.

Se coordinará con los estados freno a vapeadores: Claudia Sheinbaum
La reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que se aprobó en ambas cámaras impactará en mil 463 mercancías.

México aplicará aranceles en autos, ropa y tenis asiáticos

La célula liderada por “El Limones” fue vinculada por las autoridades al Cártel de Sinaloa.

Detienen en Coahuila y Durango a 5 vinculados a ‘El Limones’
El cantante puertorriqueño confirmó su presentación en el Estadio Francisco I. Madero el 25 de abril de 2026, con boletos disponibles a través de Superboletos, dentro de una gira que también llegará a Hermosillo y Mazatlán

¡Chayanne en Saltillo! Anuncia concierto en abril de 2026 en el estadio Francisco I. Madero