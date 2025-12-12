Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México

/ 12 diciembre 2025
    Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México
    Claudia Sheinbaum sostuvo su primera conversación con el papa León XIV y lo invitó oficialmente a visitar México. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum habló por primera vez con el papa León XIV, lo invitó a México y recibió bendiciones por el Día de la Virgen de Guadalupe. Conoce detalles de la llamada y el contexto social

En su primera comunicación directa con el papa León XIV, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, extendió una invitación formal para que el pontífice visite el país. La mandataria informó que la conversación ocurrió en una fecha simbólica: el Día de la Virgen de Guadalupe, una celebración arraigada en la identidad mexicana.

Durante la llamada, Sheinbaum señaló que el Santo Padre envió saludos y bendiciones a todos los mexicanos, reconociendo la importancia cultural de la Guadalupana más allá de creencias personales.

La presidenta enfatizó que, aunque el Estado mexicano es laico, la Virgen de Guadalupe se mantiene como un símbolo de unidad, paz e identidad nacional.

DETALLES DE LA LLAMADA ENTRE SHEINBAUM Y EL PONTÍFICE

La conversación telefónica fue acompañada por funcionarios de alto nivel: Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Roberto Velasco Álvarez, titular de la Cancillería. Una fotografía difundida por la mandataria mostró el momento en que se desarrolló la comunicación.

Sheinbaum reiteró que la invitación busca fortalecer los vínculos diplomáticos y acercar al líder religioso a un país donde su figura mantiene una fuerte presencia espiritual.

El papa León XIV envió un mensaje de cercanía con motivo del 12 de diciembre, fecha en que millones de mexicanos celebran a la Virgen de Guadalupe con peregrinaciones, misas y festividades en todo el territorio.

IDENTIDAD GUADALUPANA EN MÉXICO

La devoción guadalupana se mantiene como una de las expresiones religiosas y culturales más fuertes del país. Cada 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe se convierte en el epicentro de una celebración multitudinaria.

Esta fecha congrega no solo a creyentes católicos, sino también a personas que ven en la imagen un símbolo histórico que trasciende lo espiritual y forma parte del tejido cultural mexicano.

Una encuesta reciente indica que siete de cada diez mexicanos se identifican como guadalupanos, reflejando el arraigo emocional y social de esta figura mariana.

LOS MEXICANOS Y SU RELACIÓN CON LA VIRGEN DE GUADALUPE

Según el estudio citado, 73 por ciento de la población afirma creer en la Virgen de Guadalupe. El 27 por ciento restante señala no profesar esta creencia, aunque muchos reconocen su valor cultural e histórico.

Esta proporción confirma que la figura de la Guadalupana se mantiene como un eje de unidad colectiva y un elemento central en las celebraciones decembrinas.

La invitación de Sheinbaum al pontífice refuerza la relevancia internacional de la fecha y abre la posibilidad de una futura visita papal al país.

DATOS CURIOSOS

• El 12 de diciembre es una de las celebraciones religiosas más concurridas del mundo.

• La Basílica de Guadalupe recibe más de 20 millones de visitantes al año.

• La Virgen de Guadalupe fue declarada patrona de México en 1754.

Temas


Virgen De Guadalupe

Personajes


Claudia Sheinbaum
Papa León XIV

Organizaciones


Iglesia Católica

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

