Gustavo Petro amenaza con demandar al presidente de Ecuador por ligarlo al narcotráfico

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Internacional
/ 19 abril 2026
    Gustavo Petro amenaza con demandar al presidente de Ecuador por ligarlo al narcotráfico
    Aumenta la tensión entre Noboa y Petro Vanguardia

Daniel Noboa acusa a Gustavo Petro de reunirse con miembros de un movimiento político ecuatoriano, con supuestos vínculos con el crimen organizado

El 19 de abril se reportó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, demandará a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, por acusarlo de estar ligado al narcotráfico.

Desde marzo, las administraciones presidenciales de ambos países han presentado una tensión, ligada al crimen organizado que habita en el territorio. La forma en que el respectivo país ha decidido confrontar al narcoterrorismo también ha causado debate y conflicto entre las administraciones.

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Esto se ejemplifica cuando un bombardeo por parte de Ecuador, dentro de los límites fronterizos con Colombia, resultó en la muerte de varios habitantes en la zona. Según Noboa, el ataque ocurrió dentro de Ecuador y los objetivos eran miembros del crimen organizado de la región.

Sin embargo, el acto que ha hecho cruzar la línea diplomática ocurrió después de que Daniel Noboa acusara a Petro de haberse reunido con personas, presuntamente, ligadas con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”.

Ante las acusaciones, el presidente colombiano denunció el acto como ‘calumnia’ y decidió demandar penalmente al presidente de Ecuador.

Las acusaciones de Noboa se dieron durante una entrevista. Denunció que Petro se había reunido con los presuntos narcotraficantes en la ciudad de Manta, Ecuador, en el 2025. ‘Se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias ‘Fito’’ aseveró Noboa.

Se debe destacar que Revolución Ciudadana es un movimiento político de Ecuador, considerado como la oposición directa a la administración de Daniel Noboa, y están vinculados al expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

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En respuesta, el presidente de Colombia aseguró que durante su visita estuvo en constante vigilancia por el Ejército de Ecuador, argumentando transparencia durante su estadía, la cual se generó para asistir a la segunda posesión presidencial de Noboa.

El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el Ejército ecuatoriano en todo momento, día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador’ aseguró Petro.

No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer’ agregó Petro.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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