Human Rights Watch publica informe anual 2026 y alerta sobre ‘marea autoritaria’

/ 5 febrero 2026
    Human Rights Watch publica informe anual 2026 y alerta sobre ‘marea autoritaria’
    Philippe Bolopion es el actual director ejecutivo de la HRW, mencionando que este tipo de organizaciones internacionales se han visto amenazadas por gobiernos autoritarios en todo el mundo. VANGUARDIA

La organización internacional declara que ‘un mundo trumpiano’ amenaza todos los avances democráticos; sociedad civil y poder popular son la clave para detener los abusos autoritarios

Este miércoles 4 de febrero se publicó el informe anual 2026 de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), que puntualiza las amenazas al sistema global de los derechos humanos por las acciones de las administraciones de Trump, Putin, Xi Jiping y otros líderes que abiertamente han atacado las garantías humanas.

La HRW precisó que desde el segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha desmantelado la arquitectura multilateral al retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud, además de abandonar 66 organizaciones y programas internacionales.

La administración Trump ha utilizado sanciones para castigar a miembros de la Corte Penal Internacional, lo que erosiona la rendición de cuentas por crímenes graves contra la humanidad.

Otro de los factores que afectan directamente al sistema global de los derechos humanos que mencionó la HRW es el empoderamiento de autócratas y agendas antiliberales que Trump ha hecho junto con líderes autoritarios como el primer ministro húngaro Viktor Órban, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan y el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

La organización internacional también señaló que estas acciones desde Estados Unidos ha sugerido una política exterior que valide la “fuerza sobre el derecho”, evidenciándose en Ucrania, Palestina, Sudán, Venezuela, Cuba, entre otros, y siendo imitado por Rusia o China.

“Muchos aliados occidentales han optado por guardar silencio ante estas acciones al margen de la ley, tal vez porque temen la posibilidad de aranceles erráticos y retrocesos en sus alianzas”, sentenció la HRW.

CONTRA EL AUTORITARISMO: SOCIEDAD CIVIL Y PODER POPULAR

Ante este panorama “trumpiano”, la HRW insiste en la coordinación entre sociedad civil y la resistencia popular para movilizar a los gobiernos hacia una nueva alianza mundial que apoye los derechos humanos y garantice la libertad por sobre la tiranía.

Las movilizaciones masivas como las marchas “No Kings” en Estados Unidos o la presión ciudadana surcoreana para someter a juicio político a su presidente por la imposición de la ley marcial, son ejemplos de una sociedad civil estratégica para defender los derechos humanos.

La organización internacional por los derechos humanos mencionó los casos de resistencia popular contra los abusos de ICE, o los estudiantes organizados para apoyar a Palestina; además de la ayuda mutua desde las bases sociales observadas en Sudán, Hong Kong, o Sri Lanka.

“Romper la marea autoritaria y defender los derechos humanos es un desafío generacional. En 2026, esto se desarrollará con mayor intensidad en EE. UU., y tendrá consecuencias de amplio alcance para el resto del mundo. Para oponer resistencia, se precisará una reacción decidida, estratégica y coordinada de los votantes, la sociedad civil, las instituciones multilaterales y los gobiernos que respetan los derechos en todo el mundo”, declaró este ente internacional.

