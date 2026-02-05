El hambre amenaza a más partes de Darfur, Sudán; un ataque en el sur deja 22 muertos

EL CAIRO.-El hambre aguda amenaza más áreas en la región occidental de Darfur, en Sudán, un país devastado por la guerra, informó el jueves un grupo internacional de monitoreo.

Desde abril de 2023, Sudán está en medio de una guerra tras el estallido de una lucha de poder entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un fuerte grupo paramilitar.

El conflicto ha desencadenado lo que Naciones Unidas considera la peor crisis humanitaria del mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania, Rusia y EU acuerdan intercambio de prisioneros de guerra en las conversaciones de la paz

La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), publicó un nuevo informe diciendo que la desnutrición aguda ha alcanzado niveles de hambruna en dos ciudades más de Darfur. No llegó a confirmar una hambruna completa en las localidades.

El año pasado, el grupo dijo que la población en la ciudad principal de Darfur, El Fasher, invadida por los paramilitares después de un asedio de 18 meses, estaba sufriendo hambruna.

Por su parte, el ataque del jueves en la ciudad de Kouik en la provincia de Kordofán del Sur, dejó ocho heridos, informó la Red de Médicos de Sudán, un grupo de profesionales médicos que documenta el conflicto. No estaba claro de momento cuántas de las víctimas eran civiles.

“No fue un incidente aislado, sino parte de una serie de ataques que han plagado Kordofán del Sur”, dijo la red, agregando que los asaltos han dejado “varios hospitales inoperables”.

Más de 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.