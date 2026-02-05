El hambre amenaza a más partes de Darfur, Sudán; un ataque en el sur deja 22 muertos

/ 5 febrero 2026
    El hambre amenaza a más partes de Darfur, Sudán; un ataque en el sur deja 22 muertos
    La ONU estima que más de 40.000 personas han muerto por la guerra en Sudán, pero las agencias de ayuda consideran que el número real podría ser muchas veces mayor. ESPECIAL.

Esto ocurre mientras un ataque alcanzó un hospital militar en el sur del país mató a 22 personas, incluido el director del hospital y tres enfermeros

EL CAIRO.-El hambre aguda amenaza más áreas en la región occidental de Darfur, en Sudán, un país devastado por la guerra, informó el jueves un grupo internacional de monitoreo.

Desde abril de 2023, Sudán está en medio de una guerra tras el estallido de una lucha de poder entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un fuerte grupo paramilitar.

El conflicto ha desencadenado lo que Naciones Unidas considera la peor crisis humanitaria del mundo.

La Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), publicó un nuevo informe diciendo que la desnutrición aguda ha alcanzado niveles de hambruna en dos ciudades más de Darfur. No llegó a confirmar una hambruna completa en las localidades.

El año pasado, el grupo dijo que la población en la ciudad principal de Darfur, El Fasher, invadida por los paramilitares después de un asedio de 18 meses, estaba sufriendo hambruna.

Por su parte, el ataque del jueves en la ciudad de Kouik en la provincia de Kordofán del Sur, dejó ocho heridos, informó la Red de Médicos de Sudán, un grupo de profesionales médicos que documenta el conflicto. No estaba claro de momento cuántas de las víctimas eran civiles.

“No fue un incidente aislado, sino parte de una serie de ataques que han plagado Kordofán del Sur”, dijo la red, agregando que los asaltos han dejado “varios hospitales inoperables”.

Más de 14 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

El Cairo

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

