Jueza de EU detiene deportación de Liam Conejo, niño inmigrante de 5 años detenido en Minnesota

Un juez federal bloqueó este martes la deportación inmediata a Ecuador de un niño de cinco años y su padre, detenidos la semana pasada en Minnesota, al determinar que el proceso no puede ejecutarse de manera expedita. El menor, Liam Conejo Ramos, fue separado de su familia cuando agentes federales detuvieron a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, frente a su domicilio en un suburbio de Minneapolis. Desde ese momento, ambos permanecen bajo custodia en un centro de detención en San Antonio, Texas. TE PUEDE INTERESAR: ‘Está costando vidas’: funcionarios del ICE y la Patrulla Fronteriza critican las redadas migratorias en EU El Departamento de Seguridad Nacional informó que Conejo Arias es un inmigrante ecuatoriano en situación irregular y que el niño fue trasladado junto con él, ya que el propio padre pidió que no fueran separados. Sin embargo, la defensa legal de la familia asegura que la detención es ilegal, debido a que Conejo no cometió ningún delito y cumplió con “todos los protocolos establecidos” para solicitar asilo en Estados Unidos, incluyendo “presentarse a todas las audiencias judiciales” que le fueron asignadas.

CASO DE LA DENTENCIÓN DE NIÑO DE 10 AÑOS SE VOLVIÓ VIRAL La imagen del menor, con gorro azul y mochila escolar, bajo custodia de agentes migratorios, se viralizó a nivel internacional y se convirtió en un símbolo de los presuntos excesos de la política migratoria del presidente Donald Trump en Minnesota. La publicaciones sobre el caso activaron una respuesta emocional inmediata que colocó el foco en la detención de menores dentro del territorio estadounidense. Esa visibilidad generó presión social y política. MINNESOTA: BLANCO DE PROTESTAS CONRTRA EL ICE El estado se ha transformado en el principal foco de protestas contra los operativos migratorios, tras el despliegue de cerca de 3.000 agentes desde el inicio de la estrategia federal a comienzos de este año, lo que ha generado un clima de temor entre la población por las redadas, detenciones y muertes de civiles durante intervenciones oficiales.