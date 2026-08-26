Acusan retrocesos con reforma judicial

Advirtió que la nueva integración del máximo tribunal no sólo ha quedado a deber en la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos y la consolidación de su propia independencia, sino que exhibe preocupantes carencias de formación entre quienes lo integran.

En el primer aniversario de la reforma constitucional al Poder Judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) criticó a la Suprema Corte por haber quedado a deber, exhibir una falta de independencia y la poca preparación entre la mayoría de sus integrantes.

”La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha quedado a deber en materia de protección efectiva de los derechos y de la consolidación de su independencia, además evidencia la falta de conocimiento y exhibe la débil preparación que tienen la mayoría de sus integrantes para ocupar un asiento en el Máximo Tribunal del País”, sostuvo.

A este panorama, sumó un balance preocupante sobre la orientación de sus decisiones en asuntos de alta relevancia coyuntural.

Según los juzgadores federales, se observa una tendencia en la que las determinaciones de la Corte han favorecido de manera sistemática a la autoridad o a las posturas del oficialismo, lo que pone bajo severo cuestionamiento la independencia con la que deberían conducirse las y los ministros.

La JUFED hizo énfasis en que estas deficiencias y errores recurrentes en las labores jurisdiccionales diarias no pueden normalizarse ni asumirse como rutina, ya que la calidad de la deliberación en la SCJN -institución encargada de proteger los derechos humanos en el país- debe cumplir invariablemente con los más altos estándares jurídicos e institucionales.

En su comunicado, denunció que lejos de consolidarse un sistema de impartición de justicia robusto y confiable, este primer año de implementación de reforma judicial ha estado marcado por la incertidumbre institucional, el incumplimiento deliberado de obligaciones legales y decisiones que vulneran los derechos previamente consolidados del personal judicial.