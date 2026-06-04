Imágenes impactantes muestran el ataque mortal de un dron iraní contra el aeropuerto de Kuwait

Un vídeo impactante muestra el momento en que una explosión masiva arrasó el aeropuerto internacional de Kuwait el miércoles, matando a una persona e hiriendo a decenas más en un acto que el Ministerio de Defensa del país calificó de “agresión criminal iraní”. Las imágenes de vigilancia difundidas por la Dirección General de Aviación Civil de Kuwait muestran un dron de forma triangular que se lanza en picado contra el techo de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Kuwait poco después de las 7 de la mañana, hora local, del miércoles, provocando una enorme columna de fuego y humo.

El vídeo se muestra desde varios ángulos diferentes, incluyendo uno desde un aparcamiento justo al lado del lugar donde impactó el dron, donde un coche plateado pisó el acelerador inmediatamente para apartarse del peligro. Las imágenes grabadas dentro de la terminal muestran a un grupo de personas realizando sus actividades cotidianas cuando, de repente, su tranquilidad se vio interrumpida por la explosión, que instantáneamente llenó el edificio de humo y provocó que cristales rotos cayeran sobre todos los que se encontraban dentro desde todos los ángulos.

Entre los 63 heridos había pasajeros y personal del aeropuerto. El aeropuerto acababa de reabrir sus puertas tras haber permanecido cerrado desde febrero debido a los ataques previos de Irán, según declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait declaró que “no aceptaría ni toleraría” los ataques y advirtió que se reserva el derecho a responder a la ofensiva de Irán. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) negó su participación en el ataque e intentó atribuirlo a un error de un interceptor de misiles estadounidense. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) refutó rápidamente la afirmación de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), replicando que el Estado Islámico había atacado el aeropuerto en un “ataque deliberado, calculado e injustificado”. La explosión se produce en medio de semanas de lentas conversaciones de paz para poner fin a la guerra, y mientras los medios de comunicación iraníes informan que el país ha dejado de comunicarse con los mediadores sobre la extensión del alto el fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel. Sin embargo, el presidente Trump refutó esa afirmación e insistió en que las conversaciones, complicadas por la creciente guerra de Israel en el Líbano contra Hezbolá, respaldada por Irán, estaban progresando.

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