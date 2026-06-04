¿Por qué Trump no se apresura a volver a la guerra con Irán, a pesar de las provocaciones de Teherán?

“El presidente no ha actuado hasta el momento porque sigue creyendo que esto se puede resolver a través del proceso diplomático en curso, porque aún tiene fe en él”, dijo Alex Plitsas, exfuncionario del Pentágono y miembro del Atlantic Council.

Donald Trump ha advertido repetidamente a Irán que la acción militar sigue sobre la mesa si fracasan las negociaciones nucleares , pero casi dos meses después de que se declarara un frágil alto el fuego, la Casa Blanca sigue dispuesta a tomar la vía diplomática, a pesar de las repetidas provocaciones militares iraníes .

“En el momento en que pierda la fe en el proceso, en que este vaya a producir el resultado que busca, las opciones militares estarán sobre la mesa, y Estados Unidos está preparado para ejecutarlas cuando se le ordene”.

La administración insiste en que la lentitud de las negociaciones se debe principalmente a problemas logísticos. Los mensajes suelen tardar dos o tres días en llegar a los líderes iraníes porque los mensajeros deben transmitir físicamente las comunicaciones entre los negociadores y los principales responsables de la toma de decisiones en Teherán, según declaró un funcionario de la Casa Blanca al Washington Post.

Incluso con ese inconveniente, las conversaciones se han prolongado mucho más de lo que muchos esperaban.

Mientras tanto, Irán atacó Kuwait con 13 misiles balísticos y 17 drones —algunos de los cuales iban dirigidos a posiciones militares estadounidenses— la noche del martes, lo que llevó a algunos analistas a creer que Irán está retrasando deliberadamente las negociaciones y no teme las represalias de Estados Unidos.

“Los iraníes creen que tienen la sartén por el mango porque han violado progresivamente los términos del alto el fuego y las líneas rojas de Trump, cada vez más, sin que Donald Trump haya reaccionado salvo con pequeños ataques ‘defensivos’”, dijo Danielle Pletka del American Enterprise Institute.

“Están tan seguros de su posición que están manipulando a Donald Trump y a sus negociadores para conseguir una mejor posición para Hezbolá en el Líbano ”, añadió Pletka, quien sugirió que la administración “ha jugado una carta muy fuerte como si fuera débil”.

Los líderes europeos y de Oriente Medio comparten preocupaciones similares, y funcionarios de varios gobiernos aliados han declarado que les preocupa que Irán crea que actualmente tiene la ventaja debido a la reticencia de Trump a reanudar las operaciones de combate.

La administración rechaza esa valoración, argumentando que el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y las dificultades económicas causadas en parte por el bloqueo naval estadounidense en curso obligarán finalmente a Teherán a capitular.

“La armada iraní está en el fondo del océano, su ejército ha sido aniquilado, sus instalaciones nucleares han sido destruidas y su economía está siendo estrangulada por uno de los bloqueos navales más exitosos de la historia”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, al periódico The Post.

Quien crea que Irán tiene la sartén por el mango está delirando o es un portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica. El presidente Trump tiene todas las de ganar y todo el tiempo que necesita para conseguir un buen acuerdo para Estados Unidos, el único tipo de acuerdo que él consigue.

El propio Trump ha insistido repetidamente en que no tiene prisa por llegar a un acuerdo con Irán y ha desestimado las preocupaciones de que el alto el fuego esté en peligro.

“En esa parte del mundo, un ‘alto el fuego’ significa disparar de forma más moderada”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval el miércoles. “El alto el fuego allí es muy diferente al de otros países”.

Sin embargo, el Wall Street Journal informó a última hora del miércoles que Trump les había dicho a sus asesores que “consideraría” poner fin al alto el fuego si las tropas estadounidenses murieran en ataques iraníes.

Rebecca Heinrichs, investigadora principal del Instituto Hudson, coincidió en que el tiempo está del lado de Estados Unidos, pero el Pentágono aún tiene la obligación de disuadir cualquier acción militar malintencionada por parte de Irán.

“En términos económicos a largo plazo, claramente tenemos la ventaja”, dijo. “Pero luego están estas operaciones militares [de la Guardia Revolucionaria] en curso, y Estados Unidos tiene que establecer un límite en cuanto a lo que toleraremos”.

“No se basa en la economía, sino en que Estados Unidos demuestre que, por supuesto, tenemos la capacidad militar para aplastar a esta gente, pero también hay que contrarrestar esa capacidad militar con determinación política”.

Otros, incluidos funcionarios europeos, advirtieron que los líderes iraníes han demostrado históricamente una notable tolerancia al sufrimiento económico y que es posible que no se sientan obligados a hacer concesiones significativas en un futuro próximo.

“Creo que Teherán es el principal responsable de los retrasos a la hora de cerrar cualquier acuerdo ”, dijo Suzanne Maloney, vicepresidenta y directora de política exterior de la Brookings Institution.

“Esto refleja su arraigada y profunda desconfianza hacia Washington y la convicción de que tienen la sartén por el mango y pueden resistir la presión económica durante un período más prolongado del que podría ser tolerable para Estados Unidos y la economía internacional en general.”

“Mi impresión”, añadió Maloney, “es que el presidente Trump ha perdido interés en la guerra contra Irán y es consciente de que los riesgos a la baja, tanto políticos como económicos, están aumentando a medida que la guerra se prolonga.

“Pero para bailar el tango hacen falta dos, y los líderes iraníes están decididos a prolongar el enfrentamiento con la esperanza de obtener más concesiones de Washington.”

Mientras tanto, los líderes iraníes están deseosos de proyectar confianza.

La agencia estatal IRNA afirmó recientemente que “cuarenta días de resistencia iraní obligaron al enemigo a suplicar un alto el fuego”, mientras que la Guardia Revolucionaria Islámica desestimó lo que calificó de “narrativas falsas y logros fabricados por el enemigo”.

Mientras tanto, una fuente familiarizada con la planificación militar estadounidense sugirió que los ataques limitados no servirían de nada para presionar a Irán a llegar a un acuerdo, debido a la creencia de Teherán de que está ganando y puede soportar tales ataques.

Según esta fuente, si Washington quiere forzar cambios fundamentales en el comportamiento de Teherán, probablemente necesitaría una campaña militar mucho más amplia, centrada en el cambio de régimen.