Incautación de buque petrolero en Venezuela indica nueva ofensiva de EU contra flota clandestina

MIAMI- El buque petrolero navegaba cerca de la costa de Guyana recientemente cuando su transpondedor de ubicación mostró que comenzaba a zigzaguear. Era una maniobra aparentemente improbable y la última pista digital de que el barco, el Skipper, trataba de ocultar su paradero y la valiosa carga almacenada en su casco: petróleo crudo ilícito valorado en decenas de millones de dólares.

El miércoles, comandos estadounidenses descendieron en cuerdas desde helicópteros y tomaron el control del barco de 332 metros de eslora (1,090 pies), no donde parecía navegar en las plataformas de seguimiento de barcos, sino a unas 360 millas náuticas al noroeste, cerca de la costa de Venezuela.

La incautación marcó una escalada dramática en la campaña del presidente Donald Trump para presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro cortando el acceso a los ingresos petroleros que han sido durante mucho tiempo el sustento de la economía de Venezuela. También podría señalar una campaña más amplia de Estados Unidos para ir tras buques como el Skipper, que expertos y funcionarios estadounidenses dicen que es parte de una flota fantasma de buques oxidados que contrabandean petróleo para países que enfrentan sanciones severas, como Venezuela, Rusia e Irán.

“Hay cientos de petroleros sin bandera ni Estado que han sido un salvavidas para los ingresos, ingresos petroleros sancionados, para regímenes como el de Maduro, Irán y para el Kremlin”, explicó Michelle Weise Bockmann, analista senior en Windward, una firma de inteligencia marítima que rastrea tales embarcaciones. “Ya no pueden operar sin ser desafiados”.

Desde que la primera administración de Trump impuso sanciones petroleras severas a Venezuela en 2017, el gobierno de Maduro ha dependido de decenas de estos petroleros para contrabandear su crudo en las cadenas de suministro globales.

BARCOS PETROLEROS QUE OPERAN EN LAS SOMBRAS

Los barcos ocultan sus ubicaciones alterando su sistema de identificación automática, una característica de seguridad obligatoria destinada a ayudar a evitar colisiones, para ir completamente a oscuras o para “falsificar” su ubicación para parecer que navegan incluso a océanos de distancia, bajo una bandera falsa o con la información de registro falsa de otra embarcación.

Las flotas oscuras se expandieron tras las sanciones de Washington a Moscú por la guerra en Ucrania iniciada en 2022. Los expertos dicen que muchos de los barcos apenas son aptos para navegar, operan sin seguro y están registrados a nombre de empresas fantasma que ayudan a ocultar su propiedad.

Las embarcaciones a menudo transfieren sus cargas a otros buques mientras están en el mar, oscureciendo aún más sus orígenes, dijeron los expertos.

En su mayor parte, el gobierno de Maduro ha logrado usar tales tácticas para llevar su petróleo al mercado. La producción del país ha aumentado un 25% en los últimos dos años, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Aun así, la incautación del miércoles podría marcar un punto de inflexión, dijeron los expertos, presagiando un posible bloqueo petrolero que podría disuadir el contrabando incluso de algunos de los peores actores de la industria naviera.

“El costo de hacer negocios con Venezuela acaba de aumentar considerablemente”, explicó Claire Jungman, directora de riesgo marítimo e inteligencia en Vortexa, una firma de análisis petrolero. “Estos son operadores muy tolerantes al riesgo, pero incluso ellos no quieren perder un casco. Una incautación física es una categoría de riesgo completamente diferente a falsificar documentos y multas bancarias”.