Aseguran que a Trump no le preocupa la alianza de Putin con Maduro

Donald Trump no está “preocupado” por el hecho de que el líder ruso Vladimir Putin haya expresado su apoyo al dictador venezolano Nicolás Maduro, según la Casa Blanca, a pesar de ejercer una fuerte presión militar y económica sobre el régimen narcoterrorista sudamericano.

Cuando un periodista le preguntó en la rueda de prensa del jueves sobre las preocupaciones por el “abrazo” de Putin a Maduro, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: “No creo que eso preocupe al presidente en absoluto”.

“Lo dejaré hablar”, añadió. “No ha hablado con el presidente Putin hoy”.

Rusia ha respaldado a Venezuela durante mucho tiempo y a principios de este año firmó un “Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación” que entró en vigor el mes pasado.

Citando ese acuerdo, Maduro ha estado buscando en las últimas semanas la ayuda de Moscú para hacer frente a la presión militar estadounidense sobre su régimen narcoterrorista.

Durante años, Moscú ha inyectado armas, dinero en efectivo y recursos vitales a Caracas, apuntalando el desmoronado imperio petrolero de Venezuela con empresas conjuntas, envíos de equipo militar y miles de millones de dólares en préstamos y acuerdos de financiación rusos, atando efectivamente partes de su industria petrolera a la chequera del Kremlin.

La asociación fue el tema de discusión de Putin con Maduro el jueves, según el Kremlin.

“Vladimir Putin expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela y reafirmó su apoyo a las políticas del gobierno de Maduro destinadas a proteger los intereses nacionales y la soberanía en medio de la creciente presión externa”, dijo el Kremlin en un comunicado.

“Ambas partes reafirmaron su compromiso mutuo con la implementación consistente de proyectos conjuntos en comercio y economía, energía, finanzas, cultura y asuntos humanitarios y otras áreas”.

Si bien no se ha confirmado ninguna ayuda física rusa a Venezuela desde que comenzó la escalada militar estadounidense hace tres meses, un avión de carga ruso sospechoso que se cree transportaba ayuda militar llegó a Venezuela en octubre después de pedidos similares de apoyo de Maduro.

Los países tienen una larga historia de colaboración a través de su aliado, Irán, que proporcionó tecnología de drones “suicidas” Shahed tanto a Venezuela como a Rusia, que Moscú utiliza todas las noches en Ucrania.

Desde septiembre, el presidente Trump ha estado presionando a Maduro para que ponga fin a su régimen narcoterrorista enviando 11 buques de guerra y 15.000 soldados a las aguas cercanas a Venezuela.

Después de semanas de ataques a barcos cargados de drogas que transportaban narcoterroristas que trabajaban para los cárteles de Maduro , las tensiones aumentaron aún más el miércoles cuando Estados Unidos abordó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela.

Si bien la ofensiva de Trump contra Venezuela apunta a los narcoterroristas, Maduro también ha sido durante años la fuente de terroristas más tradicionales en el hemisferio, incluido el grupo terrorista Hezbolá, representado por Irán, según varios altos funcionarios estadounidenses.

Con demasiada frecuencia, se caracteriza a Hezbolá en Venezuela solo como una amenaza terrorista potencial. En realidad, el grupo terrorista libanés ha contribuido a convertir a Venezuela en un centro de convergencia del crimen organizado transnacional y el terrorismo internacional —escribió el Atlantic Council en 2020— . La red delictiva y terrorista de Hezbolá en Venezuela ha facilitado la cooperación de Irán con el régimen de Maduro.

Trump no ha hablado públicamente sobre la llamada entre Putin y Maduro, pero el comentario de Leavitt llegó en un momento precario en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, mientras la Casa Blanca está presionando fuertemente para un acuerdo de paz en Ucrania.

Sin embargo, el presidente en una entrevista el lunes sugirió que los días de Maduro “están contados”.