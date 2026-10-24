Incendio arrasa la antigua pensión nazi ‘El Nido del Águila’ que fue usada por Hitler

Según informó la policía alemana, alrededor de 200 bomberos y trabajadores de emergencias cerca de Berchtesgaden, en Baviera, luchaban contra las llamas después de que el edificio, conocido como Kehlsteinhaus, se incendiara el viernes hasta ser contenido por la mañana del sábado 24 de octubre de 2026.

Bomberos combatieron durante horas un incendio que arrasó la antigua casa de huéspedes nazi conocida como “El Nido del Águila” en Baviera, al sur de Alemania, mientras que la policía investigaba la causa tras detener a un hombre cerca del lugar, dijeron las autoridades alemanas el sábado.

Construido en 1938 como casa de huéspedes para funcionarios nazis y sus invitados, el edificio se encuentra en un espectacular entorno alpino sobre Berchtesgaden. Adolf Hitler lo utilizaba ocasionalmente, lo que le valió el apodo de “Casa de Té de Hitler”. Está separado de su cercana residencia de verano, el Berghof.

La agencia internacional Reuters recuperó la declaración del periódico Bild que citó a un portavoz de la policía que dijo que el edificio, conservado después de la Segunda Guerra Mundial como monumento histórico vinculado a la era nazi, había sufrido daños tan graves que “probablemente no se podría salvar”.

La policía había dicho hay un hombre detenido cerca del lugar, pero que aún no había determinado la causa del incendio.

”Actualmente se está llevando a cabo una investigación criminal para determinar si la persona está relacionada con el incendio”, declaró la policía de Baviera en un comunicado.

USOS DEL NIDO DEL ÁGUILA

Fue construido entre 1937 y 1938 por iniciativa de Martin Bormann (secretario privado de Adolf Hitler) como un regalo del Partido Nazi para el 50.º cumpleaños de Hitler.

A pesar de la leyenda, Hitler acudió pocas veces (menos de 15 ocasiones) debido a su vértigo y al clima. El lugar era utilizado con más frecuencia por los jerarcas y el séquito nazi para reuniones sociales o celebraciones privadas.

Sobrevivió intacto a la Segunda Guerra Mundial y, desde 1952, funcionaba como un restaurante turístico, mirador y centro de exposición histórica gestionado por las autoridades bávaras.