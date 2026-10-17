Incendio arrasa un complejo turístico costero en Bangladesh y deja 10 fallecidos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Incendio arrasa un complejo turístico costero en Bangladesh y deja 10 fallecidos
    Un bombero trata de sofocar las llamas con una manguera en el Tuptup Resto and Resort en Inani, en el distrito de Cox's Bazar, Bangladesh, el 17 de octubre de 2026. AP
    Incendio arrasa un complejo turístico costero en Bangladesh y deja 10 fallecidos
    Un bombero trata de sofocar las llamas con una manguera en el Tuptup Resto and Resort en Inani, en el distrito de Cox's Bazar, Bangladesh, el 17 de octubre de 2026. AP

Las autoridades no han podido aclarar las causas del incendio y hay infantes entre las víctimas mortales

El fuego devoró un complejo turístico de playa en el sureste de Bangladesh el sábado y dejó 10 muertos y cuatro heridos, informó un funcionario.

El incendio se desató en Tuptup Resto and Resort, en Inani, en el distrito de Cox’s Bazar, un destino popular entre los turistas nacionales, explicó Syed Mohammad Morshed Hossain, subdirector adjunto del Servicio de Bomberos y Defensa Civil del distrito. El complejo está ubicado cerca de la bahía de Bengala.

Manifestantes incendian Oficina de Turismo en Lyon tras protestas en Francia | VIDEO

El fuego se inició por la mañana y se propagó rápidamente por el complejo de madera de tres pisos, agregó. Según dijo, entre los fallecidos había niños, pero no ofreció más detalles.

Por el momento, la causa del incendio no era clara según las autoridades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes
incendios

Localizaciones


Bangladesh

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
El llamado ‘Rey de la Taquilla’ protagonizó un regreso triunfal a Saltillo.

Vence Julión Álvarez al frío y pone el ritmo en el Rodeo Saltillo
NosotrAs: Forjadoras de la democracia

NosotrAs: Forjadoras de la democracia
Círculo vicioso

Círculo vicioso
Trabajadores sindicalizados del seguro social hicieron cierres intermitentes en la lateral de reforma a la altura de las oficinas principales del IMSS.

Trabajadores del IMSS prevén oferta salarial de 6%
El hombre señalado por agredir a una trabajadora de un hotel en la Ciudad de México fue entregado a autoridades mexicanas en Tijuana.

Deportan de EU a Octavio “N”, acusado de atacar a recepcionista en hotel de Santa Fe
El Huracán Trudy, el Frente Frío 2 y la gran Masa de Aire Frío azotarán al Territorio Mexicano con lluvias torrenciales, heladas y granizadas.

Frente Frío 2 y Huracán Trudy formarán una Tormenta Negra; azotarán a México con lluvias torrenciales, heladas de -5 grados, granizadas y vientos de hasta 120 km/h
Noticias para el fin de semana: Masa de aire frío se aproxima a México; pequeños insectos invaden a la CDMX y Sheinbaum aumenta Pensión

Noticias para el fin de semana: Masa de aire frío se aproxima a México; pequeños insectos invaden a la CDMX y Sheinbaum aumenta Pensión
Lise Klaveness y Michele Kang destacan entre los nombres que podrían disputar la presidencia de la FIFA a Gianni Infantino en las elecciones de 2027, aunque ninguna ha confirmado su candidatura.

¿Quién puede quitarle la FIFA a Infantino? Estos son los favoritos para 2027