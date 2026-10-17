Incendio arrasa un complejo turístico costero en Bangladesh y deja 10 fallecidos

El fuego devoró un complejo turístico de playa en el sureste de Bangladesh el sábado y dejó 10 muertos y cuatro heridos, informó un funcionario.

El incendio se desató en Tuptup Resto and Resort, en Inani, en el distrito de Cox’s Bazar, un destino popular entre los turistas nacionales, explicó Syed Mohammad Morshed Hossain, subdirector adjunto del Servicio de Bomberos y Defensa Civil del distrito. El complejo está ubicado cerca de la bahía de Bengala.