Manifestantes incendian Oficina de Turismo en Lyon tras protestas en Francia | VIDEO

Un grupo de manifestantes incendió la sede principal de la Oficina de Turismo en el centro de Lyon . El ataque ocurrió durante una serie de protestas masivas dirigidas contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Las protestas sociales en territorio francés aumentaron de intensidad durante las últimas horas. La ciudadanía exige respuestas inmediatas ante la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento en el costo de vida.

ATAQUE Y DESTROZOS EN LA CÚPULA DE LA PLACE BELLECOUR

Los hechos violentos quedaron registrados en videos difundidos por medios como Lyon Mag. En las imágenes se observa a personas con el rostro cubierto destruyendo el letrero exterior del edificio, rompiendo los accesos e ingresando al inmueble mientras salía humo del interior.

La cúpula del edificio de la marca ONLY LYON sufrió daños materiales graves en sus instalaciones. Durante los disturbios, los manifestantes también extrajeron y vandalizaron una estatua del reconocido chef Paul Bocuse que se encontraba dentro de la sede.