Manifestantes incendian Oficina de Turismo en Lyon tras protestas en Francia | VIDEO

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    Manifestantes incendian Oficina de Turismo en Lyon tras protestas en Francia | VIDEO
    Incendio de la Oficina de Turismo en Lyon, Francia, tras protestas. X

Las movilizaciones contra el gobierno de Emmanuel Macron se intensifican por la crisis y el alza en el costo de vida en territorio francés.

Un grupo de manifestantes incendió la sede principal de la Oficina de Turismo en el centro de Lyon. El ataque ocurrió durante una serie de protestas masivas dirigidas contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

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Las protestas sociales en territorio francés aumentaron de intensidad durante las últimas horas. La ciudadanía exige respuestas inmediatas ante la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento en el costo de vida.

ATAQUE Y DESTROZOS EN LA CÚPULA DE LA PLACE BELLECOUR

Los hechos violentos quedaron registrados en videos difundidos por medios como Lyon Mag. En las imágenes se observa a personas con el rostro cubierto destruyendo el letrero exterior del edificio, rompiendo los accesos e ingresando al inmueble mientras salía humo del interior.

La cúpula del edificio de la marca ONLY LYON sufrió daños materiales graves en sus instalaciones. Durante los disturbios, los manifestantes también extrajeron y vandalizaron una estatua del reconocido chef Paul Bocuse que se encontraba dentro de la sede.

En las afueras del edificio se registraron barricadas con basura en llamas y escombros dispersos. Las fuerzas de seguridad intervinieron en la zona para intentar contener a los grupos radicales y dispersar la zona.

Manifestantes protestan en Francia por el alza del costo de vida sumándose a reclamos de estudiantes

REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES Y TENSIÓN EN EL PAÍS

El alcalde de Lyon calificó las imágenes como impactantes y condenó la destrucción del patrimonio público. La autoridad señaló que estos actos de violencia ponen en riesgo la seguridad de los propios ciudadanos que se manifiestan de manera pacífica.

Francia enfrenta jornadas de alta tensión política con marchas convocadas por sindicatos y grupos estudiantiles. Las movilizaciones continuarán en distintas ciudades galas como medida de presión hacia el gobierno para frenar la crisis económica.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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