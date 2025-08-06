Incendio forestal en Francia, es uno de los mayores de su historia
El que es considerado como mayor incendio forestal en Francia desde 1949 continúa descontrolado, no obstante al despliegue de un dispositivo insólito de bomberos y medios aéreos, que hasta ahora ha quemado cerca de 16,000 hectáreas
PARÍS- Este incendio que se declaró ayer por la tarde en la región de Corbieres, en el sur de Francia, a 30 de kilómetros de la ciudad de Narbona, ha avanzado de forma muy rápido y hasta ahora ya arrasó 16,000 hectáreas, es uno de los mayores de la historia del país.
Un día después de que iniciara el fuego, los primeros indicios lo atribuyen a una negligencia en una carretera, las llamas continúan avanzando favorecidas por el fuerte viento.
Como consecuencia de este siniestro hay mujer de 70 años que perdió la vida debido a que no quiso evacuar su casa en Saint Laurent de la Cabrerisse; además se informó que hay otra persona desaparecida en esa misma localidad, en donde algunas personas sufrieron heridas, una de ellas de extrema gravedad.
Así también hay siete bomberos que resultaron con heridas leves, según el subprefecto de Narbona, Rémi Recio.
Por otra parte, en el departamento de Aude se desplegaron 200 gendarmes.
La Prefectura del departamento de Aude, con capital en Narbona, resaltó el rápido avance de las llamas, a un ritmo de 6 kilómetros por hora, debido al viento.
Por su parte, el Ministerio de la Transición Ecológica indicó en un comunicado que este es “el segundo fuego más importante de los últimos 50 años”.
La superficie quemada en la región de Corbières es equivalente a lo que ardió en toda Francia; en 2019, en 2020, en 2021 y en 2024, y el doble de lo de 2023, respectivamente
Hasta ahora, el mayor incendio que ha ocurrido en este país, por lo menos en tiempos recientes, quemó 50,000 hectáreas de pinos al sur de Burdeos en 1949 y que dejó 82 personas fallecidas.
A través su cuenta de X, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseveró que “se han movilizado todos los medios de la nación” y mostró su apoyo a los bomberos y al resto de los que hacen los esfuerzos para cotener las llamas, así como su confianza “en el Gobierno y en los cargos electos, plenamente comprometidos”,
Así también, el mandatario francés pidió a la población “la mayor prudencia y que respete las consignas de las autoridades”.
Con información de la Agencia EFE.