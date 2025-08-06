Incendio forestal en Francia, es uno de los mayores de su historia

PARÍS- Este incendio que se declaró ayer por la tarde en la región de Corbieres, en el sur de Francia, a 30 de kilómetros de la ciudad de Narbona, ha avanzado de forma muy rápido y hasta ahora ya arrasó 16,000 hectáreas, es uno de los mayores de la historia del país.

Un día después de que iniciara el fuego, los primeros indicios lo atribuyen a una negligencia en una carretera, las llamas continúan avanzando favorecidas por el fuerte viento.

Como consecuencia de este siniestro hay mujer de 70 años que perdió la vida debido a que no quiso evacuar su casa en Saint Laurent de la Cabrerisse; además se informó que hay otra persona desaparecida en esa misma localidad, en donde algunas personas sufrieron heridas, una de ellas de extrema gravedad.

Así también hay siete bomberos que resultaron con heridas leves, según el subprefecto de Narbona, Rémi Recio.

Por otra parte, en el departamento de Aude se desplegaron 200 gendarmes.