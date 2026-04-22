Incendios en Georgia y Florida destruyen casi 50 casas y obligan a evacuar

MIAMI.- Incendios forestales destruyeron casi 50 viviendas en el sureste de Georgia y obligaron a evacuar a residentes en algunas comunidades, informaron autoridades el miércoles.

Al momento de los 200 incendios que registran ambas regiones, casi 70 de ellos están fuera de control.

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El Servicio Forestal de Florida reportó este miércoles 127 incendios forestales, incluidos 59 activos, es decir, sin contención o control, con un total de 21 mil 996 acres afectados (8 mil 901 hectáreas).

Mientras que las autoridades de Georgia informaban de 117 incendios forestales, de los que una decena permanecen activos, y han calcinado 22 mil 653 acres (9 mil 167 hectáreas).

La crisis ha llevado a la Comisión Forestal de Georgia a decretar este miércoles por primera vez en su historia la prohibición de quemas al aire libre en al menos 91 condados. Esta orden ya estaba en vigor ayer en decenas de condados de Florida.

Al momento en el sureste de Georgia, se perdieron 47 viviendas el martes en un incendio forestal de rápida propagación, según Joey Cason, administrador del condado Brantley.

Aunque la mayoría de los incendios se ubican entre el norte de Florida y el sur de Georgia, el de mayor dimensión es del condado de Broward, en el sur de Florida, que está fuera de control y ha calcinado 6 mil 500 acres (2 mil 630 hectáreas).

El fuego se ubica cerca de los Everglades, un amplio ecosistema de humedales y densa vegetación en Florida que es Patrimonio Mundial de la Unesco.

Según los últimos datos disponibles del Servicio Forestal de Florida, se hallaba contenido al 50% a las 12:00 hora local (16:00 GMT).

El humo de los incendios provocó alertas por baja visibilidad en carreteras esta semana, así como la disrupción al tren de pasajeros Amtrak, que conecta a Nueva York con el sur de Florida, en su tramo entre Jacksonville y Miami.

Un origen habitual de este tipo de fuegos en Florida es la caída de rayos en sus vastos campos. Este estado es uno de los que registra el mayor número de estos impactos por año en Estados Unidos.

Los incendios se han visto agravados por la sequía extrema en Florida que experimenta más del 92% del estado, así como Georgia, donde un 98% de los condados se encuentran bajo esa condición.