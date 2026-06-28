Incrementan los casos de gusano barrenador en menos de 14 días en Nuevo México y Texas

Para la última semana de junio, se registró un incremento en la cantidad de casos de infección por la plaga del gusano barrenador en los Estados Unidos.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los casos del gusano barrenador aumentaron a 26. En el previo reporte, solo se habían identificado 12 en los estados fronterizos de Texas y Nuevo México.

Se estima que desde el 13 al 28 de junio se propagó a 14 más. El incremento ocurre en paralelo a los esfuerzos del gobierno de México y Estados Unidos por eliminar la gestación de las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

La representante de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguraron una planta para la producción de moscas estériles en Chiapas, epicentro de la plaga del gusano barrenador.