Incrementan los casos de gusano barrenador en menos de 14 días en Nuevo México y Texas

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    Incrementan los casos de gusano barrenador en menos de 14 días en Nuevo México y Texas
    Incrementan los casos de gusano barrenador en Estados Unidos Vanguardia

La Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos y el Gobierno de México inauguraron producción para combatir la plaga desde Chiapas

Para la última semana de junio, se registró un incremento en la cantidad de casos de infección por la plaga del gusano barrenador en los Estados Unidos.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los casos del gusano barrenador aumentaron a 26. En el previo reporte, solo se habían identificado 12 en los estados fronterizos de Texas y Nuevo México.

Se estima que desde el 13 al 28 de junio se propagó a 14 más. El incremento ocurre en paralelo a los esfuerzos del gobierno de México y Estados Unidos por eliminar la gestación de las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax.

La representante de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguraron una planta para la producción de moscas estériles en Chiapas, epicentro de la plaga del gusano barrenador.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crece-9-mil-675-casos-acumulados-de-gusano-barrenador-CE21703881

A causa de los casos confirmados en los Estados Unidos, las secretarías de agricultura, de ambas naciones, decidieron detener temporalmente la importación de ganado vivo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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