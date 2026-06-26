Crece 9 mil 675% casos acumulados de gusano barrenador

A nivel nacional, Nuevo León, con 94 casos, ocupa el noveno lugar en infecciones activas del gusano barrenador, por debajo de Puebla, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas, Hidalgo, Tamaulipas y Jalisco, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) al corte del 24 de junio, los más recientes.

En solo tres meses, del 23 de marzo al 23 de junio, Nuevo León pasó de cuatro casos acumulados de gusano barrenador a 391, un incremento de 9 mil 675 por ciento, y el miércoles se sumaron siete más, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El brote en Nuevo León comenzó tras la detección del cuarto animal infectado hace tres meses, considerado el primer caso de transmisión local o endémica, es decir, no asociado a movilización de ganado desde el sureste del país.

Actualmente, la entidad se ubica en el décimo sexto lugar nacional en contagios acumulados.

Especialistas advierten que, debido a las altas temperaturas, la plaga podría mantenerse al alza en la entidad y avanzar hacia estados vecinos como Texas y Coahuila, que registran 19 y 85 casos, respectivamente.

Un análisis de la firma agropecuaria Texas Tested Seeds & Plants señala que la expansión del parásito puede dividirse en dos zonas biológicas: aquellas donde la mosca puede establecerse de forma permanente y aquellas donde solo puede avanzar de manera estacional durante los meses cálidos.

La llamada “zona de dispersión veraniega” podría extenderse hasta Kansas, Misuri y Tennessee, mientras que la “zona de hibernación”, donde el gusano barrenador podría establecerse de forma permanente, abarcaría Texas y la Costa del Golfo.

Por su cercanía con Tamaulipas, el municipio más afectado es Aramberri, con 94 casos acumulados, seguido de Linares, con 68, donde incluso se registró un caso humano a principios de este mes.

La Unión Ganadera Regional de Nuevo León considera que existe un posible subregistro del parásito en el Estado, debido a que algunos productores evitan notificar infestaciones por temor a sanciones o cuarentenas por parte de autoridades estatales y federales.

Detrás del gusano barrenador y la sequía, dos crisis que ha enfrentado el sector pecuario nuevoleonés este año, se encuentra una problemática estructural vinculada al cambio climático, de acuerdo con evidencia científica reciente.

Ambos fenómenos han sido asociados al aumento de temperatura. En Nuevo León, el promedio habría subido 2.6 grados centígrados entre 2005 y 2025 respecto al periodo de las dos décadas anteriores, según cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) analizadas por Grupo REFORMA.