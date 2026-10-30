$!Indagan si gobierno de Milei operó la fuga de Flávio Bolsonaro a Miami

Altos funcionarios del gobierno de Javier Milei habrían facilitado la fuga a Estados Unidos de Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial brasileño con varias causas abiertas en la justicia de su país, entre ellas lavado de dinero del narcotráfico.

Según se denunció en el Senado argentino, Bolsonaro, llegó a la estación aérea en una camioneta perteneciente a la cancillería, bajo amparo diplomático, y accedió directamente a la pista, lo que era imposible si no hubiera existido una orden directa de presidencia.

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El senador Martín Soria, del bloque Unión por la Patria, detalló lo sucedido y acusó que se dispusieron “recursos del Estado argentino” para colaborar en la fuga. Entre los organismos comprometidos mencionaron la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), el Ministerio de Seguridad, Cancillería, Migración, Aduana, Seguridad Aeroportuaria y funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá.

La figura central fue Santiago Caputo, el asesor más cercano al presidente, mediador en diversas instancias con Estados Unidos y directamente vinculado a los servicios de inteligencia estatal, quien recibió a Bolsonaro después de cruzar la frontera y lo acompañó en una camioneta hasta las puertas del avión.