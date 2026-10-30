Indagan si gobierno de Milei operó la fuga de Flávio Bolsonaro a Miami

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    Indagan si gobierno de Milei operó la fuga de Flávio Bolsonaro a Miami
    EU indaga si hubo colaboración del Departamento de Estado con otras áreas del gobierno estadounidense como el Departamento de Seguridad Nacional, los servicios de ciudadanía e inmigración o de protección de frontera. AP

Por otro lado, congresistas demócratas pidieron al secretario Marco Rubio saber si EU colaboró en la huida del ex candidato brasileño

Altos funcionarios del gobierno de Javier Milei habrían facilitado la fuga a Estados Unidos de Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial brasileño con varias causas abiertas en la justicia de su país, entre ellas lavado de dinero del narcotráfico.

Según se denunció en el Senado argentino, Bolsonaro, llegó a la estación aérea en una camioneta perteneciente a la cancillería, bajo amparo diplomático, y accedió directamente a la pista, lo que era imposible si no hubiera existido una orden directa de presidencia.

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El senador Martín Soria, del bloque Unión por la Patria, detalló lo sucedido y acusó que se dispusieron “recursos del Estado argentino” para colaborar en la fuga. Entre los organismos comprometidos mencionaron la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), el Ministerio de Seguridad, Cancillería, Migración, Aduana, Seguridad Aeroportuaria y funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá.

La figura central fue Santiago Caputo, el asesor más cercano al presidente, mediador en diversas instancias con Estados Unidos y directamente vinculado a los servicios de inteligencia estatal, quien recibió a Bolsonaro después de cruzar la frontera y lo acompañó en una camioneta hasta las puertas del avión.

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Asimismo, en uno de los vehículos de la comitiva fue identificado Jorge Omar Waissman, jefe de seguridad de Yacyretá, señalado como ex agente de seguridad estadounidense, vinculado a la CIA y la DEA.

EU INDAGA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN HUIDA

Una veintena de congresistas demócratas pidieron el viernes al secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio, que aclarara si el departamento que dirige facilitó la huida a Estados Unidos del senador brasileño Flávio Bolsonaro.

En una carta firmada por 25 congresistas demócratas, se señalan las restricciones para viajes internacionales que la Corte Suprema de Brasil había impuesto sobre Bolsonaro, además de la orden de entrega de sus pasaportes vinculada a una investigación criminal por presunto lavado de dinero y otras conductas financieras ilegales.

El senador ultraderechista de 45 años ingresó el pasado miércoles al país por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado el martes sus pasaportes ordinarios y diplomáticos, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Los demócratas cuestionan si oficiales del Departamento de Estado expidieron visados para Bolsonaro y otros miembros de su familia que le acompañaron en el viaje, todo con el fin de que pudieran entrar al país.

Entre otros asuntos, los demócratas piden conocer si, antes de “autorizar o facilitar” un visado, el Departamento de Estado revisó si Bolsonaro estaba legalmente habilitado para abandonar Brasil o si conocía que el senador había incumplido las órdenes de la justicia brasileña.

Además, quieren saber quién autorizó la entrada del líder político brasileño y su familia, además de saber si se demuestra pausar los trámites migratorios cuando la Administración estadounidense supo de las restricciones judiciales contra Bolsonaro.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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