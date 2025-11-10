Indulta Trump a Rudy Giuliani y otros acusados de intentar anular elecciones de 2020
WASHINGTON- El presidente estadounidense decidió otorgar el indulto a su exabogado Rudy Giuliani así como a su jefe de gabinete Mark Meadows y a otros acusados de respaldar los intentos de Trump para anular el resultado electoral de 2020 en el que fue derrotado por el candidato demócrata Joe Biden, precisó un funcionario del Departamento de Justicia.
Por su parte, Ed Martin, quien es el abogado de indultos del gobierno de Estados Unidos, publicó en sus redes sociales una proclamación firmada del indulto “total, completo e incondicional”, en la que que también se nombra a Sidney Powell, quien es una abogada que impulsó teorías falsas sobre la conspiración de un robo electoral, y John Eastman, quien es otro abogado que fomentó el plan para mantener a Trump en el poder.
En la proclamación del perdón fue publicada en internet el domingo por la noche, indica explícitamente que este no se aplica a Trump.
CUANDO SE APLICAN LOS INDULTOS PRESIDENCIALES
Es habitual que los indultos presidenciales sólo sean aplicados a delitos federales, sin embargo ninguna de estas personas cercanas a Trump fueron acusados en casos federales vinculados con las elecciones de 2020.
No obstante, la medida resalta los continuos intentos del actual presidente estadounidense por impulsar la falsa idea de que las aquellas elecciones realizadas en 2020 le fueron robadas, a pesar de que los tribunales de todo el país, además de otras instancias no halaron evidencia de que se hubiera cometido un fraude que pudiera haber afectado al resultado.
Esta medida, prosigue a los otros indultos dados a los cientos de seguidores de Trump que en su momento fueron imputados de participar en el violento asalto al Capitolio incluyendo aquellas personas que fueron condenados por atacar a las fuerzas del orden.
Así mismo, la proclamación detalla los esfuerzos por procesar a quienes estuvieron involucrados en dichas tramas electorales “como una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense” e indica que los indultos buscan impulsar “el proceso de reconciliación nacional”.
Hasta ahora, la Casa Blanca no respondió a un correo electrónico enviado por la Agencia de Noticias The Associated Press, en el que solicitaba comentarios sobre este asunto.
Así también, fueron perdonados los republicanos que actuaron como falsos electores para votar a favor de Trump en 2020, mismos que fueron acusados en procesos penales estatales de presentar certificados falsos en los que confirmaban que eran electores legítimos no obstante al triunfo de Biden en esos estados.
Otra figura fundamental en la lista de las personas indultadas es Jeffrey Clark, quien es un exfuncionario del Departamento de Justicia que defendió los intentos de Trump para impugnar su derrota electoral.
TRUMP TAMBIÉN FUE IMPUTADO DE DELITOS GRAVES
Quien actualmente reside en la Casa Blanca, Trump, fue imputado de delitos graves que lo señalaban de llevar acabo acciones con el objetivo de anular su derrota electoral de 2020, sin embargo, el caso que fue presentado por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, fue abandonado en noviembre después de su victoria sobre la demócrata Kamala Harris debido a la política del departamento de no procesar a los presidentes en funciones.
Giuliani, junto con Sidney Powell, John Eastman y Jeffrey Clark fueron supuestos co-conspiradores en el caso federal presentado contra Trump, sin embargo, nunca fueron acusados de delitos federales.
En este sentido, Giuliani, Meadows y los otros nombrados en la proclamación fueron imputados por fiscales en Georgia, Arizona, Michigan, Nevada y Wisconsin por las elecciones de 2020, pero los casos se estancaron o avanzan lentamente.
Por lo pronto, un juez decidió en en el mes de septiembre desestimar el caso de Michigan en contra de 15 republicanos acusados de intentar avalar falsamente a Trump como el ganador de las elecciones en ese estado.
GIULANI, EL MAS ACTIVO DEFENSOR DE TRUMP
Giuliani, quien es el exalcalde de la ciudad de Nueva York, fue uno de los defensores más activos de las afirmaciones infundadas de Trump referentes al fraude electoral. Por lo que fue inhabilitado en Washington, D.C., y Nueva York por su defensa de las afirmaciones falsas y, además, perdió un proceso penal por difamación de 148 millones de dólares que fue presentado por dos ex trabajadores electorales de Georgia cuyas vidas fueron afectadas por las teorías de conspiración que implusó.
Por último, Eastman, quien es un exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chapman en el sur de California y que fue un asesor cercano de Trump tras las elecciones de 2020 y escribió un memorando en el que describía los pasos que el entonces vicepresidente Mike Pence podría llevar acabo para parar el conteo de los votos electorales mientras era el presidente de la sesión del Congreso el 6 de enero, en la que se debía certificar la victoria de Biden.
Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press.