Indulta Trump a Rudy Giuliani y otros acusados de intentar anular elecciones de 2020

WASHINGTON- El presidente estadounidense decidió otorgar el indulto a su exabogado Rudy Giuliani así como a su jefe de gabinete Mark Meadows y a otros acusados de respaldar los intentos de Trump para anular el resultado electoral de 2020 en el que fue derrotado por el candidato demócrata Joe Biden, precisó un funcionario del Departamento de Justicia.

Por su parte, Ed Martin, quien es el abogado de indultos del gobierno de Estados Unidos, publicó en sus redes sociales una proclamación firmada del indulto “total, completo e incondicional”, en la que que también se nombra a Sidney Powell, quien es una abogada que impulsó teorías falsas sobre la conspiración de un robo electoral, y John Eastman, quien es otro abogado que fomentó el plan para mantener a Trump en el poder.

En la proclamación del perdón fue publicada en internet el domingo por la noche, indica explícitamente que este no se aplica a Trump.

CUANDO SE APLICAN LOS INDULTOS PRESIDENCIALES

Es habitual que los indultos presidenciales sólo sean aplicados a delitos federales, sin embargo ninguna de estas personas cercanas a Trump fueron acusados en casos federales vinculados con las elecciones de 2020.

No obstante, la medida resalta los continuos intentos del actual presidente estadounidense por impulsar la falsa idea de que las aquellas elecciones realizadas en 2020 le fueron robadas, a pesar de que los tribunales de todo el país, además de otras instancias no halaron evidencia de que se hubiera cometido un fraude que pudiera haber afectado al resultado.

Esta medida, prosigue a los otros indultos dados a los cientos de seguidores de Trump que en su momento fueron imputados de participar en el violento asalto al Capitolio incluyendo aquellas personas que fueron condenados por atacar a las fuerzas del orden.