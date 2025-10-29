Inés Gómez Mont se encontraba en lujosa residencia donde capturaron a Álvarez Puga; por esta razón no la detuvieron

29 octubre 2025
    Inés Gómez Mont se encontraba en lujosa residencia donde capturaron a Álvarez Puga; por esta razón no la detuvieron
    Acusan a Álvarez Puga de ser el líder de una red de compañías factureras que ha defraudado millones de pesos al erario público FOTO: VANGUARDIA

‘La salvaron sus hijos’, señala el periodista Luis Chaparro, sobre el motivo por el cual no detuvieron a Inés Gómez Mont junto a Álvarez Puga

Tras la aprehensión de Víctor Manuel Álvarez Puga en territorio estadounidense por irregularidades migratorias, y ante la solicitud de extradición por parte de la Presidencia de México, se confirmó que su esposa, Inés Gómez Mont, también prófuga de la justicia mexicana, se encontraba en el lugar de la detención.

El medio de comunicación Pie de Nota reveló que la razón de la no detención de Gómez Mont se encuentra relacionada con sus hijos, quienes cuentan con nacionalidad estadounidense.

QUÉ SE SABE SOBRE LA DETENCIÓN DE VÍCTOR ÁLVAREZ PUGA Y LA NO CAPTURA DE INÉS GÓMEZ MONT EN ESTADOS UNIDOS

La conductora de televisión Inés Gómez Mont se encuentra bajo investigación en México por los mismos delitos que su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario mexicano detenido en Estados Unidos por irregularidades en su proceso migratorio, según confirmaron fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) a Pie de Nota. La pareja solicitó asilo político en territorio estadounidense y mantiene un proceso migratorio abierto.

Fuentes del Departamento de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) revelaron que, durante la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga, agentes federales de US Marshals y Border Patrol ingresaron a la lujosa residencia familiar ubicada en Pinehurst, Florida, una zona exclusiva donde vivían con sus hijos. Al momento del arresto, Álvarez Puga salía de la vivienda en un Bentley valuado en 300 mil dólares.

$!Foto de la lujosa mansión donde se encontraba Víctor Manuel Álvarez Puga al momento de su captura junto con Inés Gómez Mont y sus hijos en Estados Unidos
Foto de la lujosa mansión donde se encontraba Víctor Manuel Álvarez Puga al momento de su captura junto con Inés Gómez Mont y sus hijos en Estados Unidos FOTO: PIE DE NOTA

INÉS GÓMEZ MONT SE LIBRA DE DETENCIÓN DEBIDO A LA PRESENCIA DE SUS HIJOS, CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES

En el domicilio se encontraba también Inés Gómez Mont con sus hijos. La autoridad estadounidense decidió no detener a la presentadora de manera inmediata debido a que los menores son ciudadanos estadounidenses, evitando que quedaran bajo custodia de las autoridades.

“Una de las fuentes dentro del Departamento de Migración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, dijo a Pie de Nota que al momento del arresto en casa de los Gómez Mont, Víctor Manuel salía de la lujosa residencia en una en un automóvil Bentley valuado en $300,000.”

“En la vivienda se encontraba su esposa y sus hijos. Los agentes, una vez detenido Víctor Manuel entraron a la residencia para llevarse también a Inés Gómez Mont. Sin embargo, se le otorgó una consideración por los hijos”, reveló el periodista Luis Chaparro.

Esta consideración permitió que Gómez Mont permaneciera temporalmente con sus hijos mientras se resuelve su situación legal.

“Se había comentado que Inés Gómez Mont podría estar fuera del país, podría estar en Guatemala, podría estar aquí y allá. No estaba en ningún lugar, más que en esta residencia “pequeña”, viviendo cómodamente con sus hijos.”

“Y de nuevo, se le dio, se otorgó una consideración, porque si se llevaban a los dos, los hijos, que además son estadounidenses, iban a quedar prácticamente, pues, a cargo de la autoridad en los Estados Unidos y a ella se le le otorgó, pues ese permiso.”

DETENCIÓN DE VÍCTOR ÁLVAREZ PUGA ESTÁ RELACIONADA CON SU ESTATUS MIGRATORIO

Fuentes de ICE indicaron que la detención fue consecuencia de irregularidades detectadas en las solicitudes migratorias de la pareja, que incluían información falsa para obtener permisos permanentes en Estados Unidos.

ÁLVAREZ PUGA E INÉS GÓMEZ MONT SON PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA; OPERABAN RED DE EMPRESAS FANTASMAS

Tanto Víctor Manuel Álvarez Puga como Inés Gómez Mont son prófugos de la justicia mexicana. Se les acusa de operar una red de empresas fantasma para desviar recursos públicos, en particular a través del despacho Álvarez Puga y Asociados, señalado por presuntamente lavar cerca de 3 mil millones de pesos y evadir impuestos.

Las órdenes de aprehensión en su contra fueron emitidas en 2021 y cuentan con ficha roja de Interpol, aunque este tipo de ficha no equivale a una detención automática.

Conforme a datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, Gómez Mont y Álvarez Puga implementaron una estructura compuesta por más de 50 empresas fachada.

Esta red fue utilizada para el movimiento ilícito de dinero público, disfrazado bajo conceptos simulados de servicios profesionales. Se presume que una porción de estos fondos fue canalizada a través de compañías offshore hacia cuentas bancarias localizadas en Estados Unidos y Europa.

VÍCTOR ÁLVAREZ PUGA, VINCULADO A FRAUDES FACTUREROS, ESPERA AUDIENCIA EN ESTADOS UNIDOS

La detención de Álvarez Puga en septiembre de este año en Miami, Florida, se realizó por inconsistencias en su declaración migratoria y no por la ficha roja mexicana. El empresario presentó información falsa en su solicitud de asilo, alegando persecución y riesgo a su vida si regresaba a México.

Álvarez Puga permanece bajo custodia de ICE en el Centro de Procesamiento Chrome North, mientras se espera la decisión de un juez de Florida sobre su posible deportación. La audiencia se programó para el 12 de noviembre, fecha en la cual también se resolverá la situación de Inés Gómez Mont, quien enfrenta acusaciones por falsedad en sus aplicaciones migratorias.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

