Detienen en EU a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont y empresario vinculado a investigaciones de corrupción en México

/ 27 octubre 2025
    Detienen en EU a Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont y empresario vinculado a investigaciones de corrupción en México
    Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario vinculado a casos de corrupción en México y esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami por autoridades estadounidenses por asuntos migratorios; su situación podría derivar en extradición hacia México. FOTO: VANGUARDIA

El esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, es detenido en Estados Unidos por su situación migratoria

En un hecho que reactiva la atención sobre uno de los casos de corrupción más extensos en México, Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami, Florida, y permanece en el centro de procesamiento Krome North SPC, según reportes de autoridades estadounidenses.

El arresto fue notificado por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (ICE) y responde a un asunto migratorio, aunque Álvarez Puga ha sido identificado en México desde hace años en expedientes relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada.

REPORTAN QUE DETENCIÓN DE VÍCTOR ÁLVAREZ PUGA ESTÁ RELACIONADO CON SU SITUACIÓN MIGRATORIA

De acuerdo con el ICE, el empresario se encuentra en un proceso migratorio, más que penal, y su detención en Estados Unidos no está directamente vinculada a los cargos fiscales o penales que enfrenta en México. Sin embargo, fuentes indican que su arresto podría derivar en un procedimiento de extradición hacia territorio mexicano.

Según información de medios mexicanos, Álvarez Puga fue ingresado al Krome North Service Processing Center, una instalación destinada principalmente a migrantes en situación irregular. Se reporta que desde hace casi un mes permanece privado de su libertad, mientras se define su situación legal.

Latinus señala que la detención de Álvarez Puga se realizó el pasado 24 de septiembre; sin embargo, hasta el día de hoy la información se hizo de conocimiento público.

El periodista Darío Celis, especializado en casos de corrupción política, explicó que el arresto ocurrió “por un tema de su situación migratoria”, recordando que casos similares han involucrado a otros exfuncionarios mexicanos, como Carlos Treviño.

Las autoridades mexicanas mantienen activos los cargos en su contra y no descartan solicitar la extradición de Álvarez Puga, pese a que el empresario se encontraba en Estados Unidos con una ficha roja de Interpol vigente.

¿QUIÉN ES VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ PUGA Y DE QUÉ SE LE ACUSA EN MÉXICO?

Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y cofundador junto con su hermano Alejandro del despacho Álvarez Puga y Asociados, es investigado por su presunta participación en operaciones de desvío de recursos públicos y evasión fiscal.

El despacho, con presencia en 45 ciudades mexicanas, está bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por su presunta participación en la malversación de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong.

De acuerdo con las investigaciones, se presume que se utilizaron empresas fantasma para simular licitaciones y falsificar documentos oficiales, accediendo a fondos reservados bajo argumentos de seguridad nacional. El caso se vincula con una presunta red de corrupción que operó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó órdenes de aprehensión contra Víctor y Alejandro Álvarez Puga, así como contra Inés Gómez Mont, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La orden de aprehensión fue girada por el juez de control Alberto Torres, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, el 14 de octubre de 2021.

Este caso mantiene alta atención mediática debido a los vínculos de Álvarez Puga con operaciones de alto impacto y a la participación de su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, en las investigaciones por presunta corrupción y manejo ilícito de recursos públicos.

Temas


Corrupción
Detenciones
Migración

Localizaciones


Miami

Personajes


Inés Gómez Mont
Víctor Manuel Álvarez Puga

Organizaciones


ICE

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

