¿Simón Levy está detenido? Fiscalía de CDMX confirma arresto, pero él se dice libre tras atentado

Durante la ‘Mañanera del Pueblo’ de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, correspondiente a este 29 de octubre, se confirmó la detención en Portugal de Simón Levy Debbah, empresario y exfuncionario del Gobierno federal. “Fue detenido, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos”, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). TE PUEDE INTERESAR: Pide Sheinbaum a EU evitar violación a la soberanía tras ataques a lanchas Durante su labor como funcionario público, Simón se desempeñó en el puesto de subsecretario de Planeación Turística durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en diciembre de 2018, aunque meses después renunció. Posteriormente, su postura política cambió en contra de la Cuarta Transformación (4T). ¿DE QUÉ SE LE ACUSA A SIMÓN LEVY? ESTO ES LO QUE SE SABE En un comunicado expedido por las autoridades capitalinas, se indicó que hay dos casos en los que se señala la participación de Simón Levy. El primero de ellos fue en diciembre de 2021, “por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad”.

En esta situación, se acusa a Levy de no acudir a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022 y, nuevamente, en agosto de 2025, por lo que se firmó una primera orden de aprehensión. “Si bien fue beneficiario de un amparo en 2022, éste quedó sin efectos al no haber comparecido por segunda ocasión a la audiencia de imputación”. La segunda situación presentada se remite al mes de noviembre de 2021, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso. “El imputado acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual el 4 de agosto de 2022 se libró orden de aprehensión, la cual permanece vigente”. TE PUEDE INTERESAR: Hernán Bermúdez manejó 5 empresas de seguridad AHORA, ¿QUÉ SIGUE PARA SIMÓN LEVY? De acuerdo con lo manifestado por la Fiscalía de la Ciudad de México, se mantiene una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en México. Éstos órganos intervendrán con el fin de “concretar lo trámites judiciales y migratorios necesarios que permitan la conducción a proceso del imputado y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia”.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales y con apego al principio de presunción de inocencia, la persona mencionada en este comunicado es considerada inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente”, concluye el comunicado de la FGJCDMX. REDES SOCIALES DE SIMÓN LEVY SIGUEN ACTIVAS; DENUNCIA ATENTADO EN SU CONTRA Y QUE ESTÁ EN LIBERTAD A través de su cuenta en X (antes Twitter), el exfuncionario realizó una publicación durante la mañana de este 29 de octubre, en la que informó sobre un atentado en su contra. “Mexicanos: Estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud”. TE PUEDE INTERESAR: Logra Gobierno de Sheinbaum acuerdo con productores de maíz; tendrán apoyo económico de 950 pesos por tonelada Al poco tiempo, el periodista Luis Cárdenas aseguró haber tenido comunicación con Levy, asegurando que se encuentra libre en Washington DC: “Sufrió un atentado, sujetos intentaron dispararle y pudo resguardarse en su camioneta. Sospecha que los responsables fueron personas ligadas a la 4T por sus denuncias políticas”.

¿CÓMO FUE EL PRESUNTO ATENTADO CONTRA SIMÓN LEVY? En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, Levy declaró en llamada telefónica haber sido víctima de un atentado: “Me quisieron matar”. Dentro de su discurso en el noticiero, el exfuncionario explicó haber recibido constantes amenazas por parte del partido Morena. En la explicación que brindó Levy respecto al atentado, detalló que había armas de fuego de por medio: “hubo dos disparos, dos personas se acercaron a mí. Reaccioné de una manera impresionante [...] me subí rápidamente a un coche que es blindado, por fortuna me pude ir. Escapé de milagro”. Para finalizar su participación, calificó de inventos los delitos de los que le acusa la Fiscalía capitalina.