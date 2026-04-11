Inicia EU operación para quitar minas iraníes en Estrecho de Ormuz

Los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy transitaron por el estrecho y el golfo Pérsico “como parte de una misión más amplia para garantizar que el estrecho esté completamente libre de minas marinas” de la Guardia Revolucionaria iraní, detalló en un comunicado.

Dos destructores de la Armada estadounidense iniciaron este sábado una operación para “establecer las condiciones” para retirar las minas colocadas por Irán en el estrecho de Ormuz, anunció el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

“Hoy hemos iniciado el proceso de establecimiento de un nuevo paso marítimo y pronto compartiremos esta ruta segura con la industria marítima para fomentar la libre circulación del comercio”, declaró el comandante del Centcom, almirante Brad Cooper.

El Centcom subrayó que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica, es “una vía marítima internacional y un corredor comercial esencial que sustenta la prosperidad económica regional y mundial”.

“Fuerzas estadounidenses adicionales, incluidos drones submarinos, se sumarán a las labores de limpieza en los próximos días”, apuntó.

Este anuncio se produce después de la tregua temporal pactada entre Estados Unidos e Irán, países que este sábado iniciaron negociaciones de paz en Pakistán.

También el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en su plataforma de Truth Social que ha comenzado el “proceso de limpieza” de minas en el estrecho de Ormuz.

“Ahora estamos comenzando el proceso de limpieza del Estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”, aseguró.

Trump, que ha criticado durante las últimas semanas a sus aliados por negarse a reabrir militarmente la vía marítima bloqueada por Teherán, aseguró que esos países “no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo ellos mismos”.

Algunos buques han transitado por el estrecho de Ormuz desde el inicio del alto el fuego, aunque las tensiones entre ambos países mantienen la incertidumbre sobre la solidez de la tregua