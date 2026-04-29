Exigen diputados al SAT investigar gastos de Samuel García en redes sociales

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México
/ 29 abril 2026
    Exigen diputados al SAT investigar gastos de Samuel García en redes sociales
    Diputados señalan que, siendo servidores públicos con sueldos donados, la capacidad de desembolso para publicidad privada de 19 mdp trimestrales resulta financieramente inexplicable. REFORMA
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Diputados exigen al SAT y Contraloría investigar origen de los 18.7 mdp gastados por Samuel García y Mariana Rodríguez en publicidad personal en tres meses

Legisladores locales del PAN, PRI y Morena exigieron ayer que la Contraloría estatal, los órganos electorales y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiguen si el patrimonio del gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, es suficiente para destinar “de su bolsillo” casi 19 millones de pesos a la promoción en redes sociales.

Los legisladores señalaron que debe aclararse el origen de los recursos, ya que el Ejecutivo estatal asegura donar su sueldo y su esposa desempeña un cargo honorífico como titular de “Amar a Nuevo León”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/prepara-samuel-garcia-terreno-hacia-2030-destinando-65-de-publicidad-fuera-de-nl-EF20346255

“Invertirle 19 millones de pesos a comunicación bajo un esquema que no conocemos; algo raro hay y se debe investigar”, declaró Lorena de la Garza, diputada del PRI. "Es más, espero que las autoridades ya lo estén haciendo. Este tema tiene que llamar la atención de su Contraloría interna, de la Auditoría Superior del Estado y, en algún momento, hasta de la Secretaría de Hacienda".

Ayer se publicó que el gobernador y su esposa gastaron, presuntamente de su propio bolsillo, 18.7 millones de pesos solo en los últimos tres meses para anunciarse en Facebook e Instagram.

“Los montos de gasto en redes sociales que se señalan están fuera de toda realidad y necesitamos que se responsabilicen por ese gasto, que den la cara en cuanto a la procedencia del dinero”, añadió el panista Mauro Guerra.

Greta Barra, de Morena, calificó como poco creíble que el gasto proviniera exclusivamente de recursos propios de la pareja. “No entendemos ese gasto ni de dónde viene el dinero, así que se deberían revisar sus declaraciones patrimoniales para ver si hay explicación a tanta riqueza y a tanto despliegue”, señaló.

Por su parte, el legislador morenista Jesús Elizondo demandó que la autoridad electoral local investigue el caso para confirmar si dicho gasto guarda coherencia con sus ingresos y posibilidades financieras.

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