Gobierno va por registro obligatorio de celulares; esto pasa si no cumples
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
No cumplir con este trámite podría dejarte sin servicio, afectar tus cuentas bancarias y provocar la pérdida definitiva de tu número.
El Gobierno de México y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) han reforzado el llamado para que todos los usuarios registren su línea telefónica bajo su identidad oficial. La medida aplica tanto para quienes tienen planes de prepago como pospago y busca combatir delitos como extorsión, fraude y uso indebido de números telefónicos.
De acuerdo con las disposiciones vigentes, cada línea deberá estar vinculada a la CURP certificada del titular antes de que termine el primer semestre de 2026. La intención es crear un padrón confiable que permita a las autoridades tener mayor control sobre la titularidad de los números móviles en el país.
¿Por qué será obligatorio registrar tu celular?
Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establecen que este registro forma parte de una estrategia de seguridad nacional.
Las autoridades buscan reducir delitos relacionados con líneas telefónicas anónimas, especialmente:
- Extorsiones telefónicas
- Fraudes bancarios
- Suplantación de identidad
- Uso de líneas para actividades ilícitas
La Secretaría de Gobernación ha señalado que únicamente la CURP certificada permitirá validar que el número realmente pertenece al usuario registrado.
¿Qué pasa si no registras tu línea telefónica?
No realizar el trámite antes de la fecha límite podría generar consecuencias importantes para millones de usuarios.
Suspensión inmediata del servicio
Las compañías telefónicas podrían suspender tu línea una vez que concluya el plazo oficial. Esto significa que ya no podrás:
- Hacer llamadas
- Enviar mensajes SMS
- Usar datos móviles
- Recibir llamadas
- Cancelación definitiva del número
Si después de la suspensión no regularizas el trámite dentro del periodo permitido, el número podría darse de baja de forma definitiva.
Esto también implicaría:
- Pérdida del saldo acumulado
- Cancelación del plan contratado
- Riesgo de perder contactos vinculados al número
- Impacto en banca y aplicaciones
Actualmente, muchas plataformas utilizan el número celular como método de verificación para acceder a servicios.
Si tu línea es suspendida podrías tener problemas para recibir códigos de autenticación en:
- Aplicaciones bancarias
- Plataformas gubernamentales
- Redes sociales
- Correos electrónicos protegidos con verificación de dos pasos
Esto podría complicar operaciones financieras y trámites digitales.
No podrás cambiar de compañía
Otra consecuencia poco conocida es que no podrás realizar procesos de portabilidad si tu línea no está correctamente registrada.
Es decir, no podrás cambiarte de operador hasta cumplir con el proceso de validación.
¿Cómo hacer el registro obligatorio?
Para evitar problemas, el trámite deberá realizarse a través de los canales oficiales de cada compañía telefónica.
Generalmente necesitarás:
- CURP actualizada
- Datos personales del titular
- Número de línea o tarjeta SIM
Empresas como Telcel han informado que el proceso podrá realizarse en centros de atención y plataformas digitales oficiales.
La fecha límite
Las autoridades han reiterado que no habrá prórroga para completar el registro.
Si utilizas tu celular para trabajar, comunicarte o acceder a servicios financieros, realizar este trámite a tiempo será clave para evitar interrupciones y mantener activa tu línea telefónica.