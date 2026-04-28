Tren al AIFA: Autopsia de un montaje

Con la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum , sentada al lado, el presidente López Obrador miraba hacia la ventana del vagón del tren en el que iban, y mostraba el aeropuerto. De pronto, en la ventana todo se pone en blanco –hay que ver las caras de los pasajeros–. No eran ventanas. Eran pantallas. Y lo que se veía a través de ellas no era la panorámica de un tren en movimiento, sino un video para simular que el tren y el aeropuerto eran reales. El asunto estalló en redes sociales: ¡era un montaje de López Obrador en complicidad con Claudia Sheinbaum!

El domingo 5 de diciembre del 2021 el gobierno del presidente López Obrador sorprendió a la opinión pública al publicar un video donde presumía el tren que conectaba al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles . Lo sorpresa no era que presumiera una obra que estuviera lejos de ser terminada. Eso era pan de todos los días. La sorpresa fue la forma en que fue presentada. Fue el montaje de los montajes:

La mejor prueba de que todo era un engaño la ofreció el propio López Obrador al día siguiente: la mañanera del lunes 6 de diciembre de 2022, cuando le preguntan por este “tren fantasma”. La respuesta del presidente duró 22 minutos. La sintetizo citando algunos de los temas que fue abordando:

“...el presidente Peña aumentó la gasolina... Claudio X. papá lo dijo, pues, de manera muy práctica... no fue poca cosa el lograr que se ratificara el tratado con Estados Unidos y con Canadá... el caso de los medios de comunicación, pues imagínense, se llevaban 10 mil millones al año de publicidad... Salinas... el desafuero, ese fue durísimo en términos políticos... sigan el consejo del presidente Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada... pero bueno, ya nos desviamos. Felicitación a los gasolineros por su honestidad. Un aplauso. Y ya nos vamos porque ya es la hora del desayuno. Adiós, adiós”.

22 minutos de respuesta. Del tren, ni una sola palabra. Nadie más insistió en la pregunta: todo mundo a desayunar.

El “osado” reportero que le hizo la pregunta del “tren fantasma” le había hecho una pregunta antes:

“Señor presidente, este fin de semana la empresa Morning Consult publicó lo que usted ha venido comentando varias veces, que es el índice de aprobación que ha mantenido. Me gustaría compartirle la portada corporativa de todo Grupo Cantón (el reportero muestra la portada del medio para el que trabaja) al respecto de la aprobación que mantiene con base en todos los líderes mundiales, estando a la par e incluso por encima del presidente Modi, de India. Entonces, presidente, yo me permitiría preguntarle: ¿a qué adjudica usted esta aprobación de toda la ciudadanía y cuál consideraría que sería este eje rector que ha llevado a que su gobierno tenga este nivel de aprobación?, ¿alguna obra en especial, alguna política pública?, ¿cuál, a su consideración, sería esta premisa que ha dado este resultado de aprobación, presidente?”.