Oribe Peralta hace historia: primer futbolista de Coahuila en el Salón de la Fama del Futbol

Oribe Peralta volvió a poner el nombre de Coahuila en lo más alto del futbol mexicano. El exdelantero lagunero fue elegido como parte de la Generación 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional, con sede en Pachuca, y se convertirá en el primer coahuilense en recibir este reconocimiento dentro del recinto que reúne a las grandes leyendas del balompié nacional y mundial. La elección fue confirmada tras la votación realizada en Pachuca, donde alrededor de 150 periodistas de 49 países participaron en el proceso para definir a los 18 nuevos integrantes del Salón de la Fama. La ceremonia de investidura está programada para el próximo 10 de noviembre, en una edición especial por los 15 años del recinto hidalguense.

En la categoría de Futbol Nacional, Oribe Peralta fue elegido junto a Antonio Mohamed, Ramón Morales, Christian “Chaco” Giménez, Humberto Suazo y Fabián Estay. En la misma generación también aparecen nombres internacionales de enorme peso histórico como Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Bebeto, Miroslav Klose, Davor Šuker y Fernando Torres. El reconocimiento corona una trayectoria que comenzó lejos de los reflectores, pero que terminó marcada por goles decisivos, títulos y momentos inolvidables con la Selección Mexicana.

Peralta, nacido en Torreón y profundamente ligado al ejido La Partida, se convirtió en uno de los delanteros mexicanos más determinantes de su generación, con pasos por clubes como Monarcas Morelia, León, Monterrey, Jaguares, Santos Laguna, América y Chivas. Su carrera profesional inició el 22 de febrero de 2003 con Monarcas Morelia. Casi 19 años después, el propio Oribe anunció su retiro de las canchas, justo al cumplir 38 años, luego de una trayectoria en la que ganó títulos de Liga MX, Concachampions, Copa MX y dejó una huella especial con Santos Laguna y América, dos instituciones donde vivió sus etapas más recordadas. Sin embargo, su página más grande con la camiseta nacional llegó en Londres 2012. En la Final olímpica ante Brasil, Peralta marcó los dos goles con los que México ganó 2-1 y conquistó la primera medalla de oro en futbol varonil para el país.

Aquel día, La Partida se paralizó para ver a su hijo pródigo: más de 100 personas se reunieron en la casa familiar para celebrar una actuación que quedó grabada en la historia del deporte mexicano. La conexión de Oribe con Coahuila siempre fue parte central de su historia. En 2014, durante el Mundial de Brasil, su familia se reunió en el ejido La Partida para seguir el partido entre México y Brasil, reflejo de una comunidad que vivió cada paso del delantero como propio.

Su padre, Miguel Ángel Peralta, expresó entonces el orgullo de ver a su hijo representar al país en una Copa del Mundo. Con su ingreso al Salón de la Fama del Futbol Internacional, Oribe Peralta no solo recibe un homenaje individual: también abre una puerta histórica para Coahuila dentro del máximo recinto de reconocimiento futbolístico en México. El “Cepillo” pasa de ser el héroe de Londres 2012 a quedar inmortalizado en Pachuca, como símbolo de una carrera construida con sacrificio, goles y una identidad profundamente lagunera. Con información de Francisco Rodríguez

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