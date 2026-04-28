Taylor Swift protege su voz e imagen ante el avance de la inteligencia artificial

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/ 28 abril 2026
    Taylor Swift protege su voz e imagen ante el avance de la inteligencia artificial
    Avance. La cantante busca evitar el uso indebido de su identidad digital tras casos recientes de manipulación con IA FOTO: ARCHIVO

La estrella musical busca blindarse ante cualquier uso indebido de la inteligencia artificial, como el ocurrido hace algunos años, cuando circuló un video falso en el que supuestamente llamaba a votar por Donald Trump

De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, la cantante Taylor Swift solicitó a la oficina de patentes de Estados Unidos el registro de su voz y su imagen para adelantarse a posibles usos indebidos.

Según el portal estadounidense, el registro incluye dos fragmentos de audio: “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor”, frases que la propia artista utilizó en plataformas digitales durante el lanzamiento de su último disco, The Life of a Showgirl.

Ambas expresiones quedarían protegidas bajo la figura de “marca sonora”, la misma categoría legal que resguarda el famoso “tu-dum” de Netflix o las campanillas de NBC.

GOLPE POR ADELANTADO

La estrategia también incluye una imagen vinculada al exitoso ‘The Eras Tour’, en la que se puede ver a la artista de pie frente a un micrófono, con un body de lentejuelas en tonos azul y rosa, botas plateadas y una guitarra rosa en mano.

Con este movimiento, la estrella pop busca blindarse ante cualquier uso indebido de la inteligencia artificial, como el ocurrido hace algunos años, cuando circuló en redes sociales un video en el que supuestamente llamaba a votar a favor de Donald Trump.

Swift no es la primera figura pública en recurrir a este tipo de acciones para proteger su imagen. Matthew McConaughey también implementó una estrategia similar al registrar frases, grabaciones de audio y otros elementos para frenar el uso de IA dentro de la industria del entretenimiento.

DEDICACIÓN DE SUS CANCIONES

La cantautora, en una reciente entrevista con The New York Times, calificó de “raro” el afán de algunos seguidores y de la opinión pública por someter sus letras a “pruebas de paternidad” para adivinar sobre qué expareja está escribiendo, y reivindicó su papel como única creadora de sus éxitos.

“Ese tipo no escribió la canción. Lo hice yo”, sentenció Swift durante la entrevista publicada este martes.

Durante la charla, explicó que sus vivencias han dado forma a las historias que cuenta en sus temas, pero también ha utilizado como fuente de inspiración la mitología, fábulas, libros, películas y personajes inventados.

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La artista habló de sus rant bridge (un puente musical de desahogo o queja), una herramienta narrativa que utiliza para intensificar la emoción.

Swift confesó que le encanta escribir este tipo de partes vocales rápidas, detallando que sirven para retroceder, ver la perspectiva completa y revelar el verdadero cuadro de la historia. (Con información de EFE y El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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