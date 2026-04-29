Detienen a seis personas acusadas de los narcobloqueos del lunes en la Carretera a Reynosa

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México
/ 29 abril 2026
    Detienen a seis personas acusadas de los narcobloqueos del lunes en la Carretera a Reynosa
    Autoridades detienen a seis personas, incluida una menor, por bloqueos en carretera a Reynosa; aseguran armas, droga y vehículos. Cortesía
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Los presuntos, entre los cuales se encuentra un menor de 16 años, fueron detenidos en el centro de China, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Seis personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas en China, Nuevo León, por su presunta participación en los bloqueos realizados el lunes en la carretera libre a Reynosa tras la detención en Tamaulipas de un objetivo prioritario.

Los presuntos fueron capturados por elementos de Fuerza Civil y se les aseguraron armas largas y sustancias ilícitas.

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La Mesa de Construcción de Paz destacó que los ahora detenidos estarían relacionados con los bloqueos en la mencionada vía que conecta los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Sobre la calle Miguel Hidalgo, en el centro de China, fueron detenidas tres personas armadas, dos mujeres y un hombre, identificados como Rogelio “N”, de 24 años; Sandra “N”, de 32 años y una menor, de tan solo 16 años.

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La segunda detención se realizó en la calle Anselmo Cavazos en su cruce con la calle Profesor Genaro Leal, donde fueron localizados otros tres sujetos armados: Juan Francisco “N”, de 27 años; Miguel Ángel “N”, de 29 años y Rocío “N”, de 37.

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Las detenciones se realizaron sin enfrentamientos y en los hechos se les aseguraron: sustancias similares a narcóticos, armas largas, diversos chalecos y equipo táctico, así como un vehículo tipo Malibú en color negro con placas del estado de Tamaulipas y una Suburban con placas de Texas que habría sido utilizada durante los bloqueos.

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Las detenciones se ejecutaron el martes en el referido ayuntamiento.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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