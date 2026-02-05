¿Inicia la caída de Cuba?... un apagón masivo dejó sin luz a todo el este de la isla tras falla en una subestación

La oscuridad no es una novedad para el pueblo cubano, pero lo ocurrido este miércoles por la noche se siente como un punto de quiebre. Lo que comenzó como un parpadeo rutinario terminó en un apagón masivo que desconectó por completo al oriente de la isla. No se trata solo de bombillas apagadas; es el rugido silencioso de una infraestructura que, tras décadas de parches y promesas, parece estar llegando a su límite absoluto en este inicio de 2026.

El incidente, localizado en la subestación Holguín 220 kV, ocurrió a las 20:54 horas, provocando un efecto dominó que dejó sin servicio eléctrico a cuatro de las quince provincias del país. Entre las zonas afectadas destaca Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante, donde sus 400 mil habitantes vieron cómo la vida cotidiana se detenía en seco, sumándose a una lista de cinco apagones generales registrados desde finales del año pasado.

Para los jóvenes periodistas que observamos la región, este evento es el síntoma de una crisis energética que ha pasado de ser técnica a ser humanitaria. Mientras el gobierno estatal intenta explicar el fallo como una desconexión accidental, la realidad en las calles de Holguín, Granma y Guantánamo es de una incertidumbre total. La conectividad a internet resiste por inercia, pero el resto de los servicios básicos penden de un hilo que se adelgaza con cada minuto de oscuridad.

UN SISTEMA AL BORDE DEL ABISMO

La raíz del problema no es un secreto: el envejecimiento de la infraestructura cubana es crónico. Ocho plantas termoeléctricas, piezas de museo de las décadas de los 80 y 90, intentan sostener la demanda de una nación de casi 10 millones de personas. Sin embargo, la falta de inversión y el mantenimiento postergado por la escasez de divisas han convertido a estas centrales en bombas de tiempo que fallan con una frecuencia alarmante.

Isabel, una joven de 28 años residente en Santiago de Cuba, relata que la luz se fue desde la tarde, mucho antes del reporte oficial de la falla masiva. Su testimonio refleja la normalización de la precariedad: “ni sabía que era algo general”, comentó a la prensa internacional. Esta desconexión entre la narrativa oficial y la vivencia ciudadana subraya el desgaste de un modelo que ya no puede garantizar ni lo más básico: energía eléctrica constante.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) trabaja a marchas forzadas, pero sus esfuerzos chocan con la realidad de un sistema que requiere una reconstrucción total, no solo reparaciones temporales. Sin acceso a piezas de repuesto originales debido a las restricciones comerciales y la falta de capital, la red eléctrica se ha vuelto un entramado de soluciones improvisadas que colapsan ante cualquier fluctuación de carga en las subestaciones principales.

EL JUEGO GEOPOLÍTICO DEL PETRÓLEO

El panorama se oscurece aún más cuando miramos hacia el exterior. La política exterior de Estados Unidos, liderada por Donald Trump, ha dado un giro agresivo al tomar el control del sector petrolero en Venezuela. Al cortar el flujo de crudo que Caracas enviaba históricamente a La Habana, la isla ha perdido su principal pulmón energético, dejando a las termoeléctricas sin el combustible necesario para operar de manera estable.

México, que bajo el mandato de Claudia Sheinbaum había comenzado a enviar ayuda humanitaria y petróleo en 2023, se encuentra ahora bajo una presión sin precedentes. La amenaza de aranceles estadounidenses contra cualquier nación que suministre crudo a la isla ha puesto en jaque los acuerdos regionales. Aunque Sheinbaum busca un punto medio que permita el envío de ayuda, el tablero internacional parece diseñado para asfixiar la economía cubana hasta sus últimas consecuencias.

Desde Washington, la narrativa es clara: Cuba es considerada una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense. Esta postura justifica una política de presión máxima que, sumada al embargo vigente desde 1962, limita drásticamente la capacidad de la dictadura para comprar combustible en mercados alternativos. Sin petróleo, las plantas termoeléctricas son simplemente estructuras de hierro oxidado incapaces de iluminar a una nación en crisis.

UN COLAPSO HUMANITARIO EN CIERNES

La ONU ya ha levantado la voz a través de António Guterres, advirtiendo que la situación humanitaria en Cuba podría colapsar si no se satisfacen las necesidades urgentes de combustible. La escasez de divisas no solo apaga las luces, sino que erosiona la distribución de alimentos, el funcionamiento de hospitales y el acceso al agua potable, creando un escenario donde la supervivencia diaria es el único objetivo de la población.

A nivel diplomático, el aire es denso. Mientras Trump asegura que existen contactos que podrían derivar en un acuerdo, el régimen cubano niega un diálogo formal, admitiendo únicamente un intercambio de mensajes. Esta ambigüedad política ocurre en medio de una inflación galopante y una escasez de productos esenciales que ha definido la vida en la isla durante los últimos cinco años, llevando el descontento social a niveles históricos.

¿Es este el inicio de la caída definitiva? Lo cierto es que el apagón en el este de Cuba es mucho más que una falla técnica en Holguín; es el reflejo de un país que se queda sin opciones y sin tiempo. La combinación de una infraestructura obsoleta, un bloqueo externo recrudecido y una gestión interna deficiente ha creado la tormenta perfecta. Hoy, el oriente cubano espera la luz, pero el horizonte sigue viéndose profundamente oscuro.

DATOS CURIOSOS DE COLAPSO ENERGÉTICO EN CUBA

· El sistema eléctrico cubano depende de termoeléctricas con más de 40 años de uso continuo.

· Santiago de Cuba, afectada por este apagón, es la cuna de la revolución y la segunda ciudad más poblada.

· Los apagones generalizados se han vuelto cinco veces más frecuentes desde el último trimestre de 2024.

· México es actualmente uno de los pocos aliados que intenta mantener el suministro de crudo bajo riesgo de sanciones.