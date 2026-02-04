México envió poco petróleo a Cuba; asegura que sólo fueron 496 millones de dólares en 2025

CDMX.- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aseguró este miércoles que la empresa estatal mantiene un solo contrato comercial vigente con Cuba para el suministro de petróleo y derivados, al informar que en 2025 los envíos fueron por 496 millones de dólares a la isla.

“El año pasado fue menos del 1 % de la producción de crudo; y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0,1 % de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito”, indicó Rodríguez Padilla en la conferencia diaria del Gobierno entre las presiones de Estados Unidos para frenar el suministro de crudo a la isla.

El director general de Pemex aseguró que los pagos se han realizado conforme a lo estipulado.

“Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido, es un contrato comercial normal, como el que tenemos con dos países”, afirmó el directivo al explicar que Pemex mantiene relaciones comerciales energéticas con más de medio centenar de naciones.

“El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad”, explicó.

Por otro lado, el director de Pemex enmarcó este suministro dentro de la política energética del Gobierno mexicano de priorizar el procesamiento interno del crudo.