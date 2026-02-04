México envió poco petróleo a Cuba; asegura que sólo fueron 496 millones de dólares en 2025

/ 4 febrero 2026
    México envió poco petróleo a Cuba; asegura que sólo fueron 496 millones de dólares en 2025
    El contrato con Cuba se ejecuta conforme a la disponibilidad de Pemex y las solicitudes del país caribeño. FOTO: ESPECIAL.

El valor total de las exportaciones de crudo y petrolíferos a Cuba ascendió a 496 millones de dólares el año pasado

CDMX.- El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, aseguró este miércoles que la empresa estatal mantiene un solo contrato comercial vigente con Cuba para el suministro de petróleo y derivados, al informar que en 2025 los envíos fueron por 496 millones de dólares a la isla.

“El año pasado fue menos del 1 % de la producción de crudo; y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos es de 0,1 % de las ventas de Pemex. O sea, es muy, muy poquito”, indicó Rodríguez Padilla en la conferencia diaria del Gobierno entre las presiones de Estados Unidos para frenar el suministro de crudo a la isla.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si hay fiebre o tos, no vayas a clases’: UNAM lanza alerta por repunte respiratorio invernal

El director general de Pemex aseguró que los pagos se han realizado conforme a lo estipulado.

“Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido, es un contrato comercial normal, como el que tenemos con dos países”, afirmó el directivo al explicar que Pemex mantiene relaciones comerciales energéticas con más de medio centenar de naciones.

“El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad”, explicó.

Por otro lado, el director de Pemex enmarcó este suministro dentro de la política energética del Gobierno mexicano de priorizar el procesamiento interno del crudo.

“La política del (ex) presidente (Andrés Manuel) López Obrador (2018-2024) fue muy clara (...) El crudo que se produce en México es para beneficio del mexicano”, señaló sobre que las exportaciones generales de Pemex estén disminuyendo por el aumento del uso de crudo en las refinerías nacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Acuerdan México y EU primer plan de acción sobre comercio de minerales críticos

La presidenta, Claudia Sheinbaum, defendió el apoyo a Cuba tanto en términos comerciales como humanitarios y rechazó que exista opacidad en la relación bilateral.

“No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba”, zanjó.

Sheinbaum reconoció que el suministro energético se da en un contexto internacional complejo, después de que Estados Unidos anunciara posibles sanciones comerciales.

No obstante, insistió en que México continuará con el respaldo humanitario.

“Vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto en lo que se resuelve el tema del petróleo”, aclaró.

“México no abandona a nadie. Ni a su pueblo ni a un pueblo que esté en sufrimiento”, agregó.

Sin embargo, en días recientes México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria, sin indicar exactamente en qué consistirá este apoyo.

