Insiste Putin en no aceptar cese del fuego en Ucrania, tras llamada con Trump

Vladimir Putin, presidente de Rusia ha insistido en no aceptar un cese del fuego con su guerra de 39 meses contra Ucrania tras una llamada de dos horas con Donald Trump, diciendo que Moscú no estaba listo para la paz hasta que se abordara la “causa raíz” de la “crisis”.

“Rusia está dispuesta a trabajar con Kiev en un memorando sobre un futuro tratado de paz que podría incluir cuestiones de alto el fuego y principios para resolver el conflicto”, dijo Putin tras la llamada, su primer contacto con Trump desde que los negociadores rusos y ucranianos acordaron el viernes intercambiar propuestas para detener el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, añadió el hombre de 72 años, existe la “necesidad de encontrar los caminos más efectivos hacia la paz” que sean adecuados para “todas las partes”.

El eventual acuerdo de paz, dijo Putin, podría “incluir un posible alto al fuego por un cierto período de tiempo si se alcanzan acuerdos apropiados”.

Trump, de 78 años, le dio un giro alegre a la llamada, anunciando en Truth Social que “el tono y el espíritu de la conversación fueron excelentes” y que “Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato las negociaciones para un alto el fuego y, lo que es más importante, el FIN de la guerra”.

La declaración del presidente destacó notablemente que Rusia quiere reanudar una importante actividad económica con los EE. UU., y no hizo mención de sanciones secundarias, sobre las que Trump había reflexionado anteriormente acerca de imponer al Kremlin .

El senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) tiene la intención de presentar un proyecto de ley en el Senado con amplio apoyo que impondría sanciones secundarias a cualquier país que compre petróleo, gas o gas natural ruso, entre otros productos.

“Rusia quiere realizar comercio a gran escala con Estados Unidos cuando termine este catastrófico ‘baño de sangre’, y estoy de acuerdo”, dijo Trump.

El hombre de 78 años agregó que había transmitido detalles de su conversación con Putin al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, junto con “Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, el presidente Emmanuel Macron, de Francia, la primera ministra Giorgia Meloni, de Italia, el canciller Friedrich Merz, de Alemania, y el presidente Alexander Stubb, de Finlandia”.

“El Vaticano, representado por el Papa, ha declarado su gran interés en acoger las negociaciones”, concluyó Trump. “¡Que comience el proceso!”.

Trump dijo más tarde a los periodistas en la Oficina Oval que las conversaciones en la sede de la Iglesia Católica Romana “podrían ayudar” a aliviar la “ira” que existe entre Rusia y Ucrania.

Zelensky, de 47 años, enfatizó que Ucrania está lista para un “alto el fuego total e incondicional” de inmediato, y que el mundo debería presionar a Rusia para que haga lo mismo.

El líder ucraniano reveló que Trump habló primero con él, luego llamó a Putin y después tuvo una llamada compartida con los líderes europeos.

“Le reafirmé al presidente Trump que Ucrania está lista para un alto el fuego total e incondicional, como ha dicho, en particular Estados Unidos”, escribió Zelensky en X. “Es importante no diluir esta propuesta. Si los rusos no están dispuestos a detener las matanzas, deben imponerse sanciones más severas. La presión sobre Rusia la impulsará hacia una paz verdadera; esto es evidente para todo el mundo”.

Zelensky agregó que estaría listo para reunirse con Putin en Turquía, Suiza, el Vaticano o cualquier otro lugar, dijo.

“Si Rusia se niega a detener las matanzas, se niega a liberar a prisioneros de guerra y rehenes, si Putin presenta exigencias poco realistas, esto significará que Rusia seguirá prolongando la guerra y merece que Europa, Estados Unidos y el mundo actúen en consecuencia, incluso con nuevas sanciones”, argumentó. “Rusia debe poner fin a la guerra que inició, y puede empezar a hacerlo cualquier día. Ucrania siempre ha estado dispuesta a la paz”.

Ucrania ha dicho anteriormente que aceptaría un alto el fuego inmediatamente, mientras que Putin ha insistido en que hay consideraciones que deben discutirse primero, como detener más ayuda estadounidense al país devastado por la guerra.

“Putin sigue confundiendo las negociaciones necesarias para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con las necesarias para alcanzar un acuerdo de paz con el fin de generar confusión en Occidente y presentar falsamente a Ucrania como intransigente”, dijo a The Post Kateryna Stepanenko, analista de Rusia en el Instituto para el Estudio de la Guerra.

“Al rechazar el alto el fuego total propuesto por Ucrania y Estados Unidos, el Kremlin está sentando las bases para exigir aún más a Ucrania y Estados Unidos”, añadió Stepanenko. “Un proceso prolongado de negociaciones de paz sin un alto el fuego permitirá a Rusia continuar su esfuerzo bélico en Ucrania, y el Kremlin podría intentar aprovechar las conversaciones de paz para obtener concesiones adicionales más allá de sus objetivos bélicos originales”.

Putin describió la conversación con Trump como “franca y significativa”, y agregó que estaba agradecido por la iniciativa del presidente estadounidense de tener conversaciones directas con ambos líderes beligerantes.

“La posición de Rusia en general es conocida”, añadió Putin, en referencia a sus afirmaciones infundadas de 2022 de que Moscú estaba invadiendo Ucrania para “desnazificar” el país y salvar a los residentes rusoparlantes de Ucrania de la opresión de Kiev.

Los funcionarios ucranianos y rusos se reunieron cara a cara el viernes en Turquía por primera vez en más de tres años , optando por mantener conversaciones a pesar de que Putin se negó a asistir.

Las dos partes acordaron intercambiar 1.000 prisioneros de guerra de cada lado y se comprometieron a volver a la mesa de negociaciones con ideas de alto el fuego.

Más temprano el lunes, el vicepresidente JD Vance dijo a los periodistas en el Air Force Two que la administración Trump quería ver si Putin “hablaba en serio sobre negociar la paz” y que estaba “más que abierto a retirarse” si no lo hacía.

“El presidente ha sido muy claro”, dijo Vance. “Hay un pequeño impasse aquí, y creo que el presidente le dirá al presidente Putin: ‘Mira, ¿hablas en serio? ¿Hablas en serio sobre esto?’”

Sin un movimiento serio, dijo el vicepresidente, la administración Trump describirá el conflicto como “la guerra de Joe Biden” y dejará de intentar mediar.

“No es nuestra guerra”, dijo Vance. “Intentaremos ponerle fin, pero si no podemos, al final diremos: ‘Valió la pena intentarlo, pero ya no lo haremos’”.

El lunes por la noche, en la Oficina Oval, Trump reiteró a los periodistas que “no es nuestra guerra” e insistió en que “simplemente me retiraré” si no sucede nada.

Trump agregó que pensaba que Putin quería poner fin a su invasión y dijo: “Creo que ya ha tenido suficiente”.

“Si pensara que Putin no quiere terminar con esto de una vez, ni siquiera hablaría de ello, porque simplemente me retiraría”, añadió.

Trump también dijo que tiene una línea roja en la cabeza que le haría alejarse, pero no reveló cuál era.

Al entrar en la llamada telefónica del lunes , el Kremlin indicó que Putin también tenía una línea dura con la que negociaría.

“La conversación es importante, teniendo en cuenta las negociaciones celebradas [el viernes] en Estambul”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a los periodistas antes de la conversación, según la agencia de noticias rusa TASS.

“En cuanto a las conversaciones, ya hemos dicho todo lo que podíamos, subrayamos los puntos básicos”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, dijo específicamente que Putin estaba comprometido con el plan que propuso el 14 de junio de 2024.

Esas condiciones incluían que Ucrania retirara todas sus tropas de la región oriental del Donbás, se comprometiera a no unirse nunca a la OTAN y a permanecer no alineada y no nuclear, permitiendo al mismo tiempo que se enseñara el idioma ruso en las escuelas, así como el levantamiento de todas las sanciones occidentales a Moscú.