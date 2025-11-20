Intenso ataque ruso contra un edificio civil en el oeste de Ucrania deja al menos 25 muertos

Un intenso ataque con drones y misiles rusos contra la ciudad ucraniana occidental de Ternopil causó la muerte de al menos 25 personas, entre ellas tres niños, según informaron las autoridades, mientras el presidente Volodymyr Zelensky viajaba a Turquía en busca de apoyo diplomático para su lucha contra la invasión rusa.

El ataque nocturno afectó a dos bloques de apartamentos de nueve pisos en Ternopil, ubicados a unos 200 kilómetros de la frontera con Polonia, según el ministro del Interior, Ihor Klymenko.

Al menos 73 personas, entre ellas 15 niños, resultaron heridas, según informaron los servicios de emergencia.

Al menos 19 de los fallecidos murieron quemados vivos, entre ellos tres niños de 5, 7 y 16 años, dijo Klymenko.

Todavía hay dos docenas de personas desaparecidas, dijo en la televisión nacional, y los rescatistas esperan trabajar al menos dos días más para completar la búsqueda entre los escombros.

Rusia lanzó durante la noche 476 drones de ataque y señuelo, así como 48 misiles de diversos tipos, contra objetivos ucranianos, según informó la fuerza aérea de Ucrania.

El bombardeo incluyó 47 misiles de crucero, de los cuales las defensas aéreas interceptaron todos menos seis, según informó la fuerza aérea.

Según el informe, aviones F-16 y Mirage-2000 suministrados por Occidente interceptaron al menos 10 misiles de crucero.

“Cada ataque descarado contra la vida cotidiana indica que la presión sobre Rusia (para detener la guerra) es insuficiente”, escribió Zelensky en la aplicación de mensajería Telegram.

Zelensky se reúne con el presidente turco

Zelensky se reunió el miércoles en Ankara con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como parte de sus esfuerzos por aislar diplomáticamente al presidente ruso, Vladimir Putin, y aumentar la presión internacional sobre él. Putin se ha resistido hasta ahora a hacer concesiones, a pesar de la presión estadounidense.

En breves declaraciones a la prensa, Zelensky y Erdogan expresaron su compromiso con la búsqueda de una solución pacífica. Turquía desempeña un papel clave como mediador en la región del Mar Negro, manteniendo relaciones tanto con Ucrania como con Rusia.

“Contamos con la fortaleza de la diplomacia turca, con cómo se entiende en Moscú”, dijo Zelensky.

Zelensky declaró antes de las conversaciones que había percibido «ciertas posturas y señales de Estados Unidos» respecto a la guerra. No dio más detalles. Las nuevas y severas sanciones estadounidenses contra la industria petrolera rusa, diseñadas para presionar a Putin a la mesa de negociaciones, entrarán en vigor el viernes.

Un alto funcionario turco había declarado inicialmente que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, acompañaría a Zelensky en Turquía, pero más tarde ese mismo día se retractó y afirmó que Witkoff no viajaría. El funcionario habló bajo condición de anonimato el martes, ya que no estaba autorizado a hacer declaraciones públicas sobre los preparativos.

El secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, y otros altos mandos militares se encuentran en Ucrania para colaborar en las conversaciones de paz, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados. Driscoll tiene previsto reunirse esta semana con Zelensky, indicó uno de los funcionarios. Autoridades ucranianas confirmaron que Driscoll se reunió con funcionarios en Kiev, pero no mencionaron ninguna discusión sobre la reanudación de las conversaciones de paz con Rusia.

Rumania y Polonia movilizan aviones de combate

Ternopil se encuentra en una zona relativamente pacífica del oeste de Ucrania, a donde se trasladaron muchas personas del este y del sur huyendo del peligro en la línea del frente.

Casi 50 personas resultaron heridas en los ataques rusos contra otras tres regiones ucranianas.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado instalaciones energéticas y objetivos militares-industriales ucranianos, incluidos depósitos de drones de largo alcance, en represalia por los ataques de Kiev en territorio ruso.

Dos cazas Eurofighter Typhoon y dos F-16 fueron desplegados en Rumania cuando un dron entró en el espacio aéreo del miembro de la OTAN durante los ataques rusos, según informó el Ministerio de Defensa Nacional de Rumania.

El ejército polaco informó que aeronaves polacas y aliadas fueron desplegadas en plena noche como medida preventiva. Los aeropuertos polacos de Rzeszów y Lublin fueron cerrados temporalmente para priorizar la aviación militar, según informó la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea.

En Járkov, al noreste de Ucrania, la segunda ciudad más grande del país, drones rusos hirieron a 46 personas, entre ellas dos niñas, según informó en Telegram Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar regional. Los drones impactaron varios distritos de la ciudad, al menos 16 edificios residenciales, una estación de ambulancias, una escuela y otras infraestructuras civiles, añadió.

El Ministerio de Defensa ruso informó el miércoles que Ucrania lanzó cuatro misiles ATACMS de fabricación estadounidense contra la ciudad rusa de Vorónezh el martes. Los cuatro misiles fueron derribados, según el ministerio, pero los restos dañaron una vivienda particular, un orfanato y un centro de atención geriátrica. No se registraron víctimas, añadió el ministerio.

El Estado Mayor de Ucrania informó el martes del lanzamiento de misiles ATACMS contra Rusia, sin ofrecer detalles.