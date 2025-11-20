¿Quién es Ryan Wedding?... ‘El Chapo’ canadiense que mueve hasta 60 toneladas de cocaína al año

Ryan James Wedding, ex atleta olímpico canadiense, es señalado por autoridades de Estados Unidos y Canadá como uno de los cerebros del tráfico de cocaína más grandes del hemisferio

Ryan James Wedding, ex competidor olímpico y empresario, es ahora uno de los criminales más buscados del continente. Las autoridades lo describen como una figura de alto riesgo capaz de dirigir complejos esquemas de tráfico de cocaína, lavado financiero y actos de violencia extrema. Su red, con presencia en México, Canadá, Estados Unidos y Europa, es investigada por mover cerca de 60 toneladas métricas de droga al año, cifra que lo coloca en la élite del crimen internacional.

Wedding dejó la vida deportiva para adentrarse en un entramado ilícito protegido por alianzas con el Cártel de Sinaloa, lo que le permitió expandir sus operaciones, obtener armas y asegurar rutas logísticas libres de vigilancia. Hoy es considerado un actor prioritario para agencias como el FBI y la OFAC.

LA RECOMPENSA MILLONARIA Y SU PODER CRIMINAL

El fugitivo figura en la lista de los 10 más buscados del FBI, con una recompensa de 15 millones de dólares, solo equiparable a la asignada a líderes del crimen organizado como “El Mencho”. Dicha cifra refleja el alcance global de su estructura criminal y el nivel de violencia atribuido a sus operaciones.

Su organización utiliza empresas fachada para ocultar flujos financieros, triangulaciones internacionales y la adquisición de bienes de lujo, todo mediante el uso de criptomonedas y esquemas de lavado multinacional. Expertos señalan que la mezcla de logística internacional, corrupción y violencia lo convirtió en una figura especialmente peligrosa para la seguridad regional.

CÓMO OPERABA SU RED Y QUIÉNES SON SUS PRINCIPALES CÓMPLICES

La estructura de Wedding funcionaba como una red empresarial criminalizada. Según autoridades, adquiría cargamentos en Colombia y los trasladaba a México, donde recibía protección de operadores de Sinaloa. Desde ahí, la mercancía avanzaba hacia California, Los Ángeles y territorios canadienses, impulsada por transportistas y empresas vinculadas al tráfico transfronterizo.

Entre sus colaboradores se encuentran operadores legales, financieros y logísticos, varios ya sancionados por Estados Unidos y México.

• Lavadores de dinero

• Operadores logísticos internacionales

• Exagentes policiales mexicanos

• Empresarios europeos y canadiense

• Proveedores de identidades falsas

Asimismo, Wedding está vinculado con actos de intimidación y agresión contra testigos, incluidos casos que derivaron en asesinatos en Colombia y Canadá, lo que incrementa la gravedad de las acusaciones.

LA BÚSQUEDA INTERNACIONAL Y SU ESTATUS COMO PRÓFUGO

Wedding permanece prófugo en México, donde las autoridades estadounidenses aseguran que sigue protegido por operadores criminales. Entre sus características físicas destacan su estatura de 1.93 metros, complexión robusta, ojos azules y uso frecuente de alias como “El Jefe”, “Giant” o “Public Enemy”.

Las investigaciones continúan activas mediante la Operación Giant Slalom, con detenciones recientes y el aseguramiento de más de dos mil kilogramos de cocaína, armas y recursos financieros por encima de los 13 millones de dólares.

DATOS CURIOSOS

• Fue deportista olímpico antes de entrar al crimen.

• Usa identidades falsas con pasaportes de varios países.

• Es uno de los pocos criminales con recompensa igual a líderes de cárteles mexicanos.

