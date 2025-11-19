Ucrania pide al Vaticano formalizar mediación para retorno de ciudadanos retenidos por Rusia

ROMA.-Ucrania ha pedido al Vaticano que formalice su papel facilitando las negociaciones sobre el retorno de niños y civiles ucranianos llevados por Rusia durante la guerra de casi cuatro años.

De acuerdo a lo que trascendió fue en una sesión informativa el miércoles, que los jóvenes describieron haber sido objeto de propaganda rusa y su trauma al ser separados de sus seres queridos.

TE PUEDE INTERESAR: EU incrementa recompensa por Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

Se informó que la carta escrita por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, solicitaba que el pontífice formalizara el acuerdo informal iniciado por el papa Francisco en el que un cardenal italiano, Matteo Zuppi, había servido como enviado papal personal para asuntos humanitarios.

Por su parte Iryna Vereshchuk, la subdirectora de la oficina de Zelenskyy, dijo que Ucrania quiere que la Santa Sede actúe como intermediario, o “plataforma”.

“Es una cosa cuando tenemos sus prisioneros de guerra y los rusos están interesados en devolverlos. Ellos tienen nuestros prisioneros de guerra, nosotros tenemos los suyos. Hay un interés en el intercambio”, expresó. Pero Ucrania no tiene civiles rusos para intercambiar, dijo.

Sin embargo, no estaba claro si alguno ha sido devuelto a través del canal informal del Vaticano.

Vereshchuk señaló que Rusia ha logrado usar una “zona gris” para no responder a las listas de civiles que Ucrania quiere liberar, porque el proceso no estaba formalizado.

No obstante, hasta el día de ayer el Vaticano ni la embajada rusa ante la Santa Sede respondieron a las solicitudes de comentarios.

Volodymyr Zelenskyy hizo la solicitud en una carta al papa León XIV antes de una audiencia que habrá el viernes entre el pontífice y una delegación de niños y civiles ucranianos que han regresado.